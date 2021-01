«Sul più bello», tenera storia d'amore che non segue le regole

Una menzione speciale va alla giovanissima protagonista Ludovica Francesconi, che regala una prova sorprendente ed è in grado di reggere sulle proprie spalle un ruolo tutt'altro che semplice.

La stanza

Un altro film italiano arrivato su Amazon Prime Video è «La stanza» di Stefano Lodovichi.

Al centro della trama c'è Stella, donna che ha il cuore a pezzi a causa della sua complicata relazione con Sandro. Il giorno in cui decide di togliersi la vita, bussa alla sua porta Giulio, uno sconosciuto che in realtà sembra conoscerla molto bene.Gioca molto sul colpo di scena questo interessante thriller nostrano che non manca di ambizione: la sceneggiatura, infatti, punta molto in alto, con alcune svolte narrative decisamente anomale per il cinema italiano contemporaneo.Il coinvolgimento non manca, ma il copione propone degli eccessi che lasciano piuttosto interdetti e rischiano di rendere la pellicola meno appassionante con l'approssimarsi della conclusione.

Il ritmo del montaggio, però, è più che discreto e alcune sorprese sono ben assestate, tanto da renderlo a ogni modo un film da vedere. Nel cast c'è anche Edoardo Pesce, attore diventato famoso con «Dogman» di Matteo Garrone e volto di Alberto Sordi in «Permette? Alberto Sordi» di Luca Manfredi.