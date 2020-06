«The Beach Bum», un viaggio allucinato con Matthew McConaughey Il celebre attore americano è protagonista dell'ultimo film di Harmony Korine, disponibile on-demand. Nel cast anche Isla Fisher, Jonah Hill, Zac Efron e Snoop Dogg di Andrea Chimento

Quando esce un nuovo film di Harmony Korine, bisogna essere pronti davvero a tutto. Il regista americano è sempre stato protagonista di un cinema anticonvenzionale e provocatorio, che ha spesso diviso critica e pubblico fin dal suo potentissimo esordio «Gummo» del 1997.

Non fa eccezione, anzi, il suo ultimo lungometraggio, «The Beach Bum», disponibile on-demand, che vede protagonista Matthew McConaughey.

Il celebre attore americano, vincitore dell'Oscar per «Dallas Buyers Club», interpreta Moondog, un improbabile poeta che conduce un'esistenza tra alcool, donne e droghe di vario genere.

Durante la festa per il matrimonio di sua figlia, però, Moondog è responsabile di un grave incidente in cui perde la vita la sua ricchissima moglie: da questo momento in poi, dovrà imparare a cavarsela da solo e la sua esistenza potrebbe cambiare completamente.

Sette anni dopo «Spring Breakers», Harmony Korine torna a ragionare sulla decadenza del genere umano, sempre più vittima di se stesso e che finisce per naufragare in un vortice di puro edonismo.

Quello che viene messo in scena è un vero e proprio viaggio allucinato (e allucinante) che mescola dramma e commedia, trasformandosi in una sorta di melò sotto acido in cui si perdono totalmente le coordinate del genere.

L'immaginario pop e psichedelico

Korine conferma il suo talento dando vita a un immaginario pop e colorato, dai contorni psichedelici e indubbiamente suggestivi.

Se la prima parte colpisce nel segno, regalando allo spettatore un'esperienza decisamente sui generis, anche grazie a diversi colpi di scena, nella seconda emergono invece i limiti di un'operazione a tratti ridondante e ripetitiva, oltre che penalizzata da un finale poco all'altezza.



In ogni caso, però, resta un film da vedere, dotato di momenti di improvvisa dolcezza e di sincero romanticismo che riescono sorprendentemente a emozionare.

Notevole la scrittura del personaggio di Moondog i cui panni calzano a pennello allo scatenato Matthew McConaughey, perfettamente in parte. Ricco di nomi famosi il cast di contorno, tra cui vale la pena citare Isla Fisher, Jonah Hill, Zac Efron e il noto rapper Snoop Dogg.



Doppio sospetto

Inizia in maniera coinvolgente anche «Doppio sospetto» del regista belga Olivier Masset-

Depasse, film arrivato on-demand dopo una breve comparsata nelle sale nei giorni in cui stava iniziando l'emergenza per il Coronavirus.

Protagoniste due donne, Alice e Céline, che abitano in due case a schiera gemelle e sono legate da una grande amicizia. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, quest'ultima rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra meditare una sconvolgente vendetta.