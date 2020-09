«Mister Link», la scoperta dell'anello mancante in un film per tutta la famiglia Nel weekend in sala spazio al nuovo lungometraggio d'animazione della Laika. Tra le novità anche «Miss Marx» di Susanna Nicchiarelli di Andrea Chimento

Nel weekend in sala spazio al nuovo lungometraggio d'animazione della Laika. Tra le novità anche «Miss Marx» di Susanna Nicchiarelli

3' di lettura

Il cinema d'animazione è protagonista in sala: al termine di un'estate segnata da poche uscite di rilievo, le famiglie possono rifarsi in questo weekend con «Mister Link», film adatto a grandi e piccini.

Si tratta del quinto lungometraggio della Laika Animation, casa di produzione che aveva esordito con il magnifico «Coraline e la porta magica» di Henry Selick e che in seguito ha sempre vissuto di alti e bassi.Ambientato verso la fine dell'Ottocento, «Mister Link» racconta di un “bigfoot”, creatura leggendaria già protagonista di diverse pellicole, che recluta un intrepido esploratore per portarlo dagli Stati Uniti all'Himalaya. Il desiderio di Mister Link, l'anello mancante, è quello di incontrare i suoi simili, gli yeti, per passare la vita insieme a loro e non soffrire più di solitudine. Non tutto, però, andrà come previsto.

Diretto da Chris Butler (già regista di «Paranorman»), il film fa discretamente bene il suo dovere, regalando un intrattenimento semplice e piacevole, a cui si accompagna un'efficace estetica visiva, contraddistinta dall'antica tecnica della stop-motion (unita alla più moderna CGI), marchio di fabbrica della casa di produzione americana.Se la visione è scorrevole e il ritmo regge bene fino alla fine, va però evidenziato che si tratta di un prodotto decisamente conservativo, che rischia poco soprattutto sul fronte della narrazione, piuttosto scontata.

Il film raggiunge il minimo sindacale senza troppa fatica, ma un po' più coraggio (accompagnato da qualche guizzo degno di nota) non avrebbe guastato, anche per evitare il rischio di dimenticarlo in fretta al termine della visione. Nella versione originale, tra i doppiatori figurano Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Emma Thompson e Zoe Saldana.

Miss Marx

Per chi fosse in cerca di un film più impegnato, va segnalata l'uscita di «Miss Marx» di Susanna Nicchiarelli con protagonista Romola Garai.L'attrice inglese interpreta Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx, una ragazza brillante, libera e colta. Tra le prime donne ad avvicinarsi ai temi del femminismo e del socialismo, Eleanor partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. La sua vita cambia quando, nel 1883, incontra Edward Avelin, con cui inizierà una relazione appassionata e tormentata allo stesso tempo.