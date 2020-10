«Le streghe» sono tornate: Zemeckis adatta Roald Dahl

Rebecca

Sempre a proposito di nuovi adattamenti, Netflix propone la trasposizione del romanzo «Rebecca, la prima moglie» di Daphne Du Maurier del 1938, portato sul grande schermo due anni dopo da Alfred Hitchcock. Con quella pellicola Hitchcock firmò il suo primo lungometraggio americano e uno dei tanti capolavori della sua inimitabile carriera.Ora, dietro la macchina da presa di questo remake (o nuovo adattamento, se preferite) c'è Ben Wheatley, coraggioso regista britannico che ha firmato diversi lungometraggi sorprendenti, come «Killer in viaggio», «A Field In England» e «Free Fire».Senza fare superflui paragoni col magnifico film di Hitchcock, il nome di Wheatley faceva ben sperare per assistere a qualcosa di curioso: peccato che fin dalle prime battute questo nuovo «Rebecca» sia un prodotto timidissimo e innocuo, privo di qualsiasi forza narrativa o stilistica e vittima di una serie infinita di ingenuità.Trascurabile e recitato malamente da un cast in cui si salva in parte solo Kristin Scott Thomas nei panni di Mrs. Danvers. Incommentabile Armie Hammer, completamente spaesato nei panni del signor de Winter, ruolo che invece calzò a pennello a un magnetico Laurence Olivier nel film nel 1940.