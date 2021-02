«Malcolm & Marie», film in bianco e nero girato durante la pandemia Su Netflix è arrivato il nuovo lungometraggio di Sam Levinson con Zendaya e John David Washington, anche se maggiori emozioni le riserva «La nave sepolta» di Simon Stone di Andrea Chimento

Su Netflix è arrivato il nuovo lungometraggio di Sam Levinson con Zendaya e John David Washington, anche se maggiori emozioni le riserva «La nave sepolta» di Simon Stone

3' di lettura

Verrà indubbiamente ricordato come uno dei primi film realizzati in piena pandemia «Malcolm & Marie», nuovo lungometraggio di Sam Levinson appena arrivato su Netflix.

Il progetto è stato infatti girato tra fine giugno e inizio luglio dello scorso anno, all'interno di un'unica grande proprietà in California, in totale segreto ma con le approvazioni dei sindacati degli attori, registi e sceneggiatori americani.





Loading...

Al centro della trama c'è un regista che ha appena vissuto la serata più importante della sua vita: la première del suo film è stata un successo e ora si prepara a festeggiare insieme alla sua compagna. Una volta arrivati a casa, però, i due inizieranno a litigare in maniera sempre più feroce.

L'ispirazione del soggetto è nata per Sam Levinson da un'esperienza vissuta: durante una première del suo bel film precedente, «Assassination Nation», si era dimenticato di ringraziare la moglie, scatenando di lì a poco una vera e propria lite coniugale.Tra i principali pregi di questo lavoro c'è proprio il fatto di risultare realistico e credibile, con dialoghi ben scritti e ben gestiti da due protagonisti decisamente in parte: Zendaya, sempre più lanciata nel panorama hollywoodiano, e John David Washington, diventato una celebrità dopo «Tenet» di Christopher Nolan.

“Malcom & Marie” e gli altri film del week-end Photogallery6 foto Visualizza

Una confezione elegante ma troppo studiata a tavolino

Girato in bianco e nero, in pellicola 35 millimetri, «Malcolm & Marie» è un film che guarda al cinema d'autore francese, in particolare a quello della Nouvelle Vague all'inizio degli anni Sessanta.L'eleganza non manca, ma c'è una dose enorme di furbizia in una confezione decisamente troppo laccata e studiata a tavolino, con l'obiettivo di dare un'aura autoriale a tutta l'operazione. Un po' come l'andamento emozionale della discussione tra i due personaggi, «Malcolm & Marie» è un prodotto altalenante, che ha un discreto fascino ma è troppo freddo e ripetitivo, tanto da faticare non poco a coinvolgere gli spettatori.