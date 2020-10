«I predatori», l’ambizioso esordio di Pietro Castellitto Arriva nei cinema l'opera prima del regista e attore figlio d'arte. Tra le novità anche «Palm Springs» con Andy Samberg di Andrea Chimento

Arriva nelle sale una delle opere prime italiane più attese dell'anno, «I predatori» di Pietro Castellitto, regista esordiente, figlio d'arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini.

Al centro della trama ci sono due famiglie molto diverse per origine e tipo di vita: la prima borghese e intellettuale, la seconda proletaria e coinvolta nella criminalità. Le loro sorti all'improvviso si intrecceranno, generando conseguenze inaspettate.





Pietro Castellitto, finora conosciuto solo come attore, ha scritto, diretto e interpretato questo lungometraggio, dimostrando coraggio e ambizione sia sul piano dell'estetica visiva che su quello della narrazione: già dalle prime, virtuose inquadrature emerge il talento del giovane autore dietro la macchina da presa.In alcuni passaggi, in particolare verso la conclusione, la scelta di andare sopra le righe risulta un po' forzata e non necessaria, ma per buona parte della visione il registro grottesco si dimostra adeguato a questa pellicola capace di incuriosire.Forse una cura più attenta alla scrittura di tutti i personaggi avrebbe giovato: mentre alcuni, basti pensare al lavoro di Vinicio Marchioni che incornicia il film, risultano incisivi e misteriosi al punto giusto, altri sono invece troppo stereotipati e macchiettistici.

Per alcuni spunti e tematiche proposte, «I predatori» fa venire in mente «Favolacce» dei fratelli D'Innocenzo, anche se il lavoro di Castellitto è meno forte e coinvolgente. Resta senza dubbio un film da vedere, originale e mai scontato. Un buon esordio che fa ben sperare per il futuro di un autore, senz'altro desideroso di proporre qualcosa di nuovo e interessante.

Palm Springs

Dagli Stati Uniti arriva invece «Palm Springs», film presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e inserito in cartellone nei giorni scorsi alla Festa del Cinema di Roma.Diretto da Max Barbakow, racconta di un ragazzo e una ragazza che si conoscono a un matrimonio: l'incontro avrà presto conseguenze inaspettate, perché i due si ritroveranno a vivere continuamente la stessa giornata…Sorta di «Ricomincio da capo» con uno stile da commedia americana contemporanea, «Palm Springs» è un film che, anche se giocato su un'idea che sa molto di già visto, riesce a essere abbastanza originale nello sviluppo narrativo e in una sceneggiatura piuttosto accattivante.