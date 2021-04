«Apples», dalla Grecia un film-metafora della pandemia

I migliori film per il ponte pasquale Photogallery6 foto Visualizza

Un trauma individuale e collettivo

Cosa scegliamo di ricordare e cosa vogliamo rimuovere? Da questa domanda sembra prendere avvio il copione di un film che mette in scena un trauma individuale, quello di Aris, per raccontare però un trauma collettivo che ha molti collegamenti con l'attualità.L'amnesia, che si diffonde come un virus, diventa rappresentazione di una società di persone prive di contatti, che dimenticano, perché tutto ormai può essere affidato a metodi di archiviazione, digitali o meno che siano: il film ragiona, infatti, anche sulla tecnologia e le sue potenzialità (non sempre positive) tramite le quali la nostra memoria finisce per impigrirsi approfittando di quanto sia semplice oggi registrare le informazioni.

«Apples» è un lavoro dalle molteplici letture, non tutte particolarmente originali ma comunque capaci di far riflettere: nonostante ci sia un po' troppa maniera, lo sguardo di Nikou (che può ricordare anche quello di Michael Haneke) è incisivo ed è valida l'idea di utilizzare un formato che ricorda quello delle polaroid (altro gioco sulla memoria): la forma si fa contenuto ed è forse questo il pregio maggiore del lavoro del regista greco.

Sulla stessa onda

È un'opera prima anche «Sulla stessa onda», esordio di Massimiliano Camaiti arrivato direttamente su Netflix.Si tratta di un teen drama sentimentale, genere finora poco trattato nel cinema italiano contemporaneo ma che ultimamente sta iniziando a prendere piede anche nel nostro paese: si pensi ad esempio all'ironico «Sul più bello» di Alice Filippi.La storia d'amore tra due adolescenti, segnata anche dalla malattia di uno dei due, può ricordare «Colpa delle stelle» o «Il sole a mezzanotte», di cui però ha gli stessi pregi (un certo coinvolgimento emotivo) e, soprattutto, gli stessi grandi limiti (troppa retorica e sequenze ricattatorie).La regia è purtroppo molto acerba, ma una menzione positiva va al cast e alla colonna sonora, mentre il copione naviga in acque troppo conosciute per sorprendere come vorrebbe.

The Rental

Infine, una breve menzione per l'horror «The Rental», disponibile su Amazon Prime Video.Esordio alla regia di Dave Franco, il film racconta di due coppie che passano alcuni giorni in una casa isolata: dal soggetto già si coglie la scarsa originalità di un prodotto che viaggia su binari sicuri, non rischia niente e finisce per emozionare molto meno del dovuto.Fratello di James Franco, il regista deve ancora maturare nella gestione dei tempi di montaggio e del ritmo, tanto che l'interesse dello spettatore dura soltanto per poche sequenze, il tempo di realizzare che si è di fronte a un prodotto che sa molto di già visto.Attori non all'altezza in un cast male amalgamato in cui nessuno sembra impegnarsi come dovrebbe.