“Crimes of the Future”, una performance audiovisiva firmata David Cronenberg

Un weekend all'insegna del cinema d'autore: dopo diverse settimane povere di pellicole firmate da nomi importanti (fatta eccezione per “Nope” di Jordan Peele), da giovedì arrivano in sala alcune novità che invertono decisamente la rotta.

In primis, non si può che partire da uno dei registi più significativi degli ultimi cinquant'anni: David Cronenberg, protagonista al cinema con il suo nuovo film “Crimes of the Future”.

Otto anni dopo “Maps to the Stars”, il grande autore è tornato dietro la macchina da presa per un lungometraggio che s’intitola come uno dei suoi primissimi lavori, datato 1970, senza però esserne un remake.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, “Crimes of the Future” mostra un’umanità che sta imparando ad adattarsi a un ambiente sintetico e a una serie di mutazioni e metamorfosi che alterano la loro stessa composizione biologica. Tra questi c'è Saul Tenser, un noto artista performativo, che ha abbracciato a pieno questa nuova situazione, mostrando pubblicamente in alcune esibizioni i cambiamenti che avvengono negli organi interni del suo corpo.

Basta qualche riga di trama per cogliere quanto per Cronenberg “Crimes of the Future” sia un ritorno a quella poetica sul rapporto tra il corpo e la tecnologia che è stata centrale in diversi suoi capolavori del passato: da “Videodrome” a “eXistenZ”, passando per “La mosca”, sono diversi i film che tornano in mente guardando questo body-horror che non fa sconti allo spettatore fin dalla notevole, sequenza iniziale.