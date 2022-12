“Avatar – La via dell’acqua”, arriva nelle sale il film più atteso della stagione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La settimana di “Avatar” è finalmente arrivata. Protagonista assoluto del weekend in sala non può che essere “Avatar 2 – La via dell'acqua”, l'attesissimo sequel del film del 2009 che riuscì a battere ogni record al box office mondiale.

Quel lungometraggio di tredici anni fa non fu soltanto un enorme successo commerciale, ma anche un prodotto capace di farci riflettere sull'universo digitale, su quanto sia vero che ognuno di noi abbia un'altra personalità che si realizza tramite i videogiochi, i computer e i social network, tanto che ci piace leggere Pandora (un pianeta in cui tutto è connesso) come una vera e propria metafora di Internet.

Questo seguito riparte da questa importante base narrativa, puntando però a esplorare gli abissi del pianeta, luogo che per il regista James Cameron è da sempre uno spazio di passioni e ossessioni, tanto per i suoi film (da “Abyss” a “Titanic”) quanto per la sua vita privata (l'esplorazione sottomarina è probabilmente ciò che al regista interessa di più in assoluto).

“Avatar – La via dell'acqua” riparte a circa dieci anni di distanza da dove si era concluso l'originale, con Jake e Neytiri che hanno formato una famiglia e si devono ora preparare a una nuova, terribile minaccia.Più volte rimandato, il film è il primo di molti sequel che Cameron ha pensato per proseguire la sua saga, puntando su effetti speciali all'avanguardia e su tematiche di fortissima sensibilità.

Ambientalismo e spettacolarità

Il primo elemento a favore è che, nonostante le altissime aspettative, l'apparato visivo riesce comunque a sorprendere grazie a uno splendido uso del 3D e a una spettacolarità estetica che conferma Cameron come uno dei registi più bravi del cinema mondiale su questo versante.Seppur la durata possa risultare un po' eccessiva (sono circa 192 minuti, non tutti necessari), il ritmo è sempre incalzante, il coinvolgimento altissimo e le corde emotive che la narrazione riesce a toccare si fanno sempre più profonde col passare dei minuti.

“Avatar – La via dell'acqua” è un prodotto dal forte impatto ambientalista, che non tratta certi temi in maniera furba o pretestuosa ma, anzi, riesce sempre a risultare intenso, delicato e mai retorico nelle riflessioni che propone.Fare meglio di così con questo sequel era praticamente impossibile: va visto senza dubbio al cinema, di fronte allo schermo più grande e con l'impianto sonoro migliore che possiate avere vicino a voi.