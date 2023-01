“Godland”, dall'Islanda un film per riflettere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sette fotografie scattate durante un viaggio in Islanda da un prete danese nel corso del XIX secolo: è questa l'ispirazione alla base di “Godland - Nella terra di Dio”, film presentato al Festival di Cannes 2022 e da questa settimana protagonista nelle nostre sale.

Si tratta del terzo lungometraggio di Hlynur Pálmason, regista islandese che ha vissuto a lungo in Danimarca, dove ha studiato cinema: dopo “Winter Brothers” e “A White, White Day – Segreti nella nebbia”, Pálmason ha alzato l'asticella con una pellicola senza dubbio ambiziosa, in cui riecheggia il cinema di registi del Nord Europa come Carl Theodor Dreyer o Ingmar Bergman.



Ambientato alla fine del XIX secolo, il film racconta la storia di un giovane sacerdote danese che si reca in una parte remota dell’Islanda per costruire una chiesa e fotografare la gente del posto. Ma più si addentra nel paesaggio selvaggio, più si allontana dal suo scopo, dalla sua missione e dalla sua moralità. È un film sulla spiritualità ma anche sul rapporto tra l'uomo e la natura questa pellicola decisamente rigorosa e quasi austera nella sua messinscena, forte di una fotografia dal taglio vintage di grande fascino e suggestione.

Loading...

La cinepresa si concentra spesso sui paesaggi, anche attraverso una serie di sequenze semi-sperimentali, in cui la natura fa il suo corso mentre il flusso visivo delle immagini arriva spesso a interrompersi.

Una scena da “Godland - Nella terra di Dio”

Un film sull'identità

Bastano pochi minuti per notare come “Godland” sia un film che parla di identità, tanto da un punto di vista culturale quanto da un versante maggiormente politico: il titolo viene scritto prima in danese e poi in islandese, così da evidenziare come la pellicola vivrà di questo incontro/scontro per tutta la sua durata.

Aperto da una serie di scene di straordinaria suggestione, il film frena un po' il suo impeto in una parte centrale a tratti prolissa e non sempre coinvolgente al punto giusto, ma arrivando al termine il disegno d'insieme risulta funzionale e coerente, oltreché capace di generare una serie di importanti riflessioni nello spettatore.Notevolissima prova dei due protagonisti Elliott Crosset Hove e Ingvar Sigurdsson, due attori che avevano già lavorato con Pálmason in passato e che sono stati in grado di rendere al meglio la barriera culturale presente nei rispettivi personaggi.