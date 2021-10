«Madres paralelas», un melodramma politico tra passato e presente

Freaks Out

Dal concorso della Mostra di Venezia arriva anche «Freaks Out», atteso lavoro di Gabriele Mainetti, regista de «Lo chiamavano Jeeg Robot».Ambientato nella Roma del 1943, il film ha come protagonisti Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, che vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando quest’ultimo scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Si apre nella maniera giusta «Freaks Out», con una sequenza potentissima che mostra lo spettacolo dei numeri circensi e, in seguito, la brutalità dei bombardamenti della guerra: un’alternanza tra poesia e crudeltà che sarà uno degli elementi centrali della pellicola.All'interno di un prodotto di grandissima ambizione, a cui non manca un certo fascino in diversi passaggi, quello che scricchiola è soprattutto una sceneggiatura che, col passare dei minuti, si fa sempre più confusa e incapace di intrattenere a dovere.L'interesse verso la visione rimane sufficiente fino alla fine, ma in molte sequenze (la battaglia finale, in primis) pesa la prolissità e la messinscena finisce per andare eccessivamente sopra le righe.Resta un prodotto da vedere, che cerca strade nuove e coraggiose per la nostra industria, ma a cui avrebbe giovato una maggior cura in fase di lavorazione: dal talento di Mainetti, ancora una volta, ci si può aspettare decisamente di più.

Ricco il cast: oltre agli italiani Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo, Giancarlo Martini e Giorgio Tirabassi, va segnalato Franz Rogowski, bravo attore tedesco che qui interpreta il direttore del circo nazista.

Futura

ra stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, invece, l'interessante «Futura», un progetto realizzato da Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi, arrivato per alcuni giorni nelle nostre sale questa settimana come evento speciale.I tre registi hanno intrapreso un viaggio in Italia per chiedere ai giovani, prossimi ormai a entrare nel mondo del lavoro, quali siano le loro sensazioni, i turbamenti e le preoccupazioni per il futuro, sempre più incerto, che li attende. Tre degli autori più importanti del nostro cinema si sono uniti per dare vita a un lungometraggio che può ricordare Pier Paolo Pasolini e il suo «Comizi d’amore», grande indagine condotta negli anni Sessanta per interpellare gli italiani sul tema del sesso. Rispetto a Pasolini, i tre registi non si mostrano e il tema è diverso, ma viene ripresa la lezione del regista di «Accattone» e «Mamma Roma», così come quella di Comencini con «I bambini e noi», reportage sull’infanzia, oltre al “cinema didattico” di Rossellini.Sorprende e colpisce positivamente il fatto che questo documentario non sia un prodotto tripartito ma, anzi, un unico disegno d'insieme in cui non si sente la differenza di sguardo tra un regista e l'altro: un elemento che dona grande coerenza e coesione all'insieme, tanto da portare a un risultato finale dal forte valore sociologico.