«Estate ‘85», un inno all’adolescenza toccante e nostalgico

Lasciali parlare

Altrettanto interessante è «Lasciali parlare», nuovo lavoro di Steven Soderbergh arrivato direttamente on-demand.Protagonista è Meryl Streep nei panni di una scrittrice importante, invitata per ricevere un premio nel Regno Unito. L'autrice salpa a bordo di un transatlantico portando con sé alcuni accompagnatori: il nipote Tyler e due amiche dei tempi dell’università.Girato in poche settimane, questo film, di cui si è parlato troppo poco anche in patria, è uno dei prodotti più profondi degli ultimi tempi: il lungo viaggio oceanico corrisponde a continui cambi di prospettiva, non solo sui punti di vista dei personaggi, ma anche sui generi adottati.Dalla commedia al dramma, dalla farsa alla tragedia, i cambiamenti sono repentini così come le certezze di uno spettatore che viene costantemente sfidato durante l'intera visione.

È un film sul tempo che passa e sui rapporti umani «Lasciali parlare», pellicola che riesce a riflettere con forza sia sulle differenze generazionali sia sulla difficoltà di mantenere legami sinceri nel corso del tempo.

Scritto da Deborah Eisenberg, è un ottimo lungometraggio capace di scavare nel profondo della psicologia delle tre amiche, tutte molto diverse e magnificamente interpretate da Meryl Streep, Dianne Wiest e Candice Bergen, tre attrici in stato di grazia.Un po' come la sua protagonista, Soderbergh sceglie una strada non semplice in questo lungometraggio in apparenza lineare, ma che si rivelerà col passare dei minuti sempre più complesso e ambizioso. Da vedere.

Mortal Kombat

Tra le novità on-demand c'è anche «Mortal Kombat» di Simon McQuoid.Basato sul celebre franchise di videogiochi, il film è un reboot dell'omonima saga cinematografica iniziata nel 1995.Il rapporto tra cinema e videogiochi spesso non è dei migliori e non fa eccezione questa fiacca trasposizione pensata unicamente per i fan della prima ora della divertentissima serie videoludica. Non che ci si aspettasse chissà cosa da una sceneggiatura come questa, ma il copione è davvero scadente e finisce per rendere poco coinvolgente l'intera operazione.Qualche combattimento ha il giusto ritmo, ma di certo non basta a riscattare un andamento prolisso e incapace di appassionare come dovrebbe.