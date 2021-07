«Madre», finalmente nelle sale italiane lo straordinario film coreano e «Wheel of Fortune and Fantasy»

Impressionante prova dell'attrice Kim Hye-ja nei panni della madre, ma tutto il cast fa molto bene il suo lavoro.

Wheel of Fortune and Fantasy

Tra le novità della settimana, un altro titolo proveniente dall'Estremo Oriente, che è stato presentato in questi giorni al Far East Film Festival di Udine: «Wheel of Fortune and Fantasy» del giapponese Ryusuke Hamaguchi.

Al centro ci sono tre storie incentrate sull'amore e i casi della vita: nella prima protagonista è una modella in crisi sentimentale; nella seconda una ragazza parla con un professore del libro che ha scritto; nella terza due vecchie conoscenti si rincontrano dopo molto tempo e ripensano al loro passato.Dopo «Asako I & II», Hamaguchi torna ancora a parlare delle “sliding doors” della vita: piccoli gesti, parole o azioni che possono cambiare totalmente la nostra esistenza, dal presente al futuro.Lo stile è rigoroso e incisivo, ma la struttura narrativa sa molto di già visto e si sentono troppo vari riferimenti ad altri autori contemporanei che hanno trattato tematiche simili con migliori risultati (il sudcoreano Hong Sang-soo, giusto per fare un esempio).Non mancano momenti sinceri e toccanti, ma l'eccessiva freddezza di fondo limita non poco il coinvolgimento dello spettatore.

Bravi gli attori e buona la confezione formale, ma mancano quei guizzi necessari per scaldare gli animi del pubblico.

Io sono nessuno

Un altro film riuscito a metà è «Io sono nessuno» di Ilja Najsuller con protagonista Bob Odenkirk, l'attore diventato celebre per il ruolo di Saul in «Breaking Bad» e in «Better Call Saul».Qui veste i panni di un uomo mite che, dopo aver subito una grave ingiustizia, difenderà una ragazza per dimostrare a tutti di non essere un “signor nessuno”. Ma da quel momento la sua vita cambierà.Film d'azione dallo sviluppo interessante, «Io sono nessuno» cresce alla distanza dopo un inizio tentennante in cui fatica troppo a carburare.È un prodotto medio, senza infamia e senza lode, che regala momenti appassionanti, alternati a sequenze più deboli, anche a causa di dialoghi non sempre scritti con grande cura.Resta comunque un lungometraggio curioso, perfetto per scoprire le doti d'attore di Odenkirk, interprete forse ancora troppo sottovalutato nel mondo del grande schermo.