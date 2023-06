Film in uscita cosa vedere al cinema fine settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al cinema i supereroi sono ancora protagonisti: dopo il terzo volume dei Guardiani della Galassia, uscito a inizio maggio, e l’ottimo “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, in sala dalla scorsa settimana, questo weekend è il turno di “The Flash”.

Se i due film sopracitati arrivano dall’universo Marvel, in questo caso siamo invece all’interno del mondo dei “rivali” della DC, anche se ci sono molte (e forse troppe…) cose in comune che le due case di produzione utilizzano nei loro prodotti più recenti, a partire dalla gestione delle dimensioni parallele o dei suoi derivati.

Il protagonista Barry Allen, alias The Flash, prima di essere un supereroe, è soprattutto un adolescente tormentato, carico di rimorsi e dubbi esistenziali. Il suo mentore Bruce Wayne prova a stargli vicino e a dargli i consigli giusti, ma nessuno riesce a fermare il dolore perenne che Barry prova a causa della perdita della madre. Sarà proprio questa sofferenza che lo porterà a viaggiare nel tempo per provare a salvare a sua madre, ma questa sua scelta avrà diverse conseguenze.

Dopo le apparizioni con la Justice League, Flash ha ora un film tutto suo, aperto da una sequenza altamente spettacolare e orchestrata alla perfezione dalla messinscena di Andy Muschietti, regista noto per aver diretto in passato soltanto horror: da “La madre” del 2013 al dittico “It”, tratto dal romanzo di Stephen King.

I toni di “The Flash” hanno comunque a che fare con il genere amato da Muschietti, soprattutto per le numerose sequenze particolare oscure, cupe e dal sapore quasi gotico, come spesso avviene quando in campo c’è anche Batman.