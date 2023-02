“The Whale”, un vortice di emozioni con una grande prova di Brendan Fraser

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei film più discussi e attesi dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia è protagonista del weekend in sala: stiamo parlando di “The Whale”, nuovo lavoro di Darren Aronofsky con protagonista Brendan Fraser.

L'attore interpreta un solitario insegnante, affetto da una grave forma di obesità̀, che, negli ultimi giorni della sua vita, cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti.



Tratto da una pièce di Samuel D. Hunter, anche sceneggiatore della pellicola, “The Whale” è un film girato interamente tra le mura domestiche dell'appartamento del protagonista: scandito da capitoli che rappresentano i vari giorni della settimana, il lungometraggio racconta i tentativi di redenzione di un uomo alla fine della sua esistenza.Fin dalle sue prime pellicole – “Pi greco – Il teorema del delirio” e “Requiem for a Dream” – Aronofsky è sempre stato un regista controverso e dotato di un tocco decisamente personale spesso collegato a una fortissima dose di simbolismo, come hanno confermato anche i suoi lavori successivi quali “Il cigno nero” o “Madre!”.“The Whale” riprende moltissimi spunti allegorici (a partire dal titolo di partenza, con espliciti riferimenti a Melville e alla sfida tra l'uomo e la natura), mescolati con una forte dose di realismo che può rimandare a uno dei suoi film migliori in assoluto, “The Wrestler” con Mickey Rourke.

Eccessi retorici e momenti di grande fascino

È una vera e propria altalena emotiva “The Whale”, un film capace di toccare corde profondissime ma anche di cadere in alcuni momenti, quando gli eccessi retorici prendono il sopravvento.Grazie a diversi passaggi di forte intensità, il film riesce comunque ad appassionare, seppur la struttura troppo schematica e alcuni personaggi di contorno non del tutto convincenti limitino in parte il coinvolgimento.Molto interessante è invece il lavoro fatto dal regista sul tema del corpo del personaggio, sempre rappresentato con la giusta attenzione e perfettamente inquadrato all'interno di un'abitazione che funge da vera e propria prigione per la sua anima.

Strepitosa prova di Brendan Fraser, nel ruolo migliore della sua carriera: l'attore è stato meritatamente nominato agli Oscar come miglior protagonista, ma per la statuetta dovrà superare la concorrenza di Austin Butler per “Elvis” e di Colin Farrell per “Gli spiriti dell'isola”.

The Offering

Tra le novità del weekend c'è anche “The Offering”, film horror diretto da Oliver Parker.Al centro della storia c'è Arthur, un uomo pieno di debiti, che torna nella sua casa natale dopo tanto tempo, insieme alla moglie Claire, che è incinta.Le sue intenzioni sarebbero quelle di riconciliarsi con suo padre Saul e di tentare di manipolarlo nella speranza di riuscire a saldare questi debiti: l’uomo vorrebbe convincere il genitore, con cui è in conflitto da anni, a vendere l’agenzia di onoranze funebri di famiglia – riservata a una comunità ebraica – e a farsi dare i soldi della vendita. Nessuno immagina che le cattive intenzioni di Arthur risveglieranno uno spirito malvagio, che vive proprio nei sotterranei dell'agenzia funebre della famiglia e che infesta i cadaveri. Film di una banalità sconcertante, “The Offering” è un prodotto che non riesce mai a stupire e che ricorda troppo da vicino tantissimi altri lungometraggi simili.Il contesto culturale di riferimento non riesce a diventare una matrice d'interesse e il risultato è un prodotto povero di idee e totalmente incapace di creare l'intrattenimento che vorrebbe.