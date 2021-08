Film in uscita cosa vedere al cinema fine settimana

Il film punta molto sulla costruzione dei personaggi che compongono la squadra e tra questi non può mancare Harley Quinn con la solita Margot Robbie chiamata a interpretarla. Nel cast, tra gli altri, ci sono inoltre Idris Elba, John Cena e Viola Davis, ma non è il cast a brillare in questo lungometraggio che punta soprattutto sul montaggio visivo e sonoro, con grande attenzione alla colonna sonora.Il risultato è un prodotto godibile e ricco d'ironia, seppur non manchino diversi passaggi di troppo che lo rendono a tratti ridondante e prolisso.

Il mondo che verrà

Menzione positiva, tra i film sulle piattaforme, anche per «Il mondo che verrà» di Mona Fastvold, presentato in competizione all'ultima Mostra di Venezia.Ambientato a metà dell’Ottocento, il film vede protagonista Abigail, una donna che ha da poco subito una grave perdita e annota tutte le sue emozioni su un diario. Con l’arrivo della primavera, incontra Tallie, donna estroversa che si è appena trasferita con il marito in una fattoria nelle vicinanze di quella in cui abita Abigail con il suo compagno Dyer.L’amicizia tra le due cresce sempre di più, fino a sfociare in una vera e propria relazione appassionata e tormentata.

Prendendo spunto da un racconto di Jim Shepard (anche co-sceneggiatore insieme alla regista), Mona Fastvold dirige un’opera dal taglio quasi sempre epistolare, girata in pellicola e capace di trasportarci nelle atmosfere di un cinema d'altri tempi.

In grande crescita con il passare dei minuti, è un lungometraggio toccante, capace di costruire personaggi credibili e scritti con grande cura: oltre alle due protagoniste, è particolarmente efficace la figura di Dyer, interpretato da Casey Affleck, marito silenzioso e in apparenza distaccato, che dimostra con piccoli dettagli tutta la sua umanità.Ottimo anche il lavoro di Katherine Waterston (Abigail) e Vanessa Kirby (Tallie) in questo lungometraggio valorizzato da un gran lavoro di montaggio visivo e sonoro.