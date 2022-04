«Tromperie», intenso film francese con due grandi attori

Ritroveremo Léa Seydoux al Festival di Cannes 2022 con «Crimes of the Future» di David Cronenberg, ma anche Arnaud Desplechin che propone in concorso il suo nuovo lungometraggio «Frère et soeur».

Bad Roads – Le strade del Donbass

Dopo «Atlantis» e «Reflection» di Valentin Vasyanovich, la nostra distribuzione prosegue nel portare in sala interessanti film ucraini realizzati in questi anni, così da farci capire meglio cause e (possibili) conseguenze della guerra.Diretto da Natalya Vorozhbit, «Bad Roads – Le strade del Donbass» è un lungometraggio del 2020 che offre un'interessante panoramica del conflitto, attraverso quattro storie ambientate tra le strade e i vicoli del Donbass.

Il film parla di amori, odio, fiducia, tradimenti, ma soprattutto della violazione dei confini personali tanto simili alla violazione dei confini nazionali dello stesso Donbass. I personaggi messi in scena diventano così rappresentativi di qualcosa di più importante e significativo in un profondo gioco simbolico che andrà anche a collegarsi al destino che accomuna tutti i protagonisti. Nonostante qualche passaggio sia eccessivamente didascalico e non tutto il cast reciti col giusto impegno, «Bad Roads – Le strade del Donbass» è un film da vedere, capace, al di là di tutto, di farci scoprire ancora di più l'interessante cinematografia ucraina di questi anni e l'urgenza dei messaggi che vengono proposti.