«La fiera delle illusioni», un noir d'altri tempi per Guillermo del Toro

Cast ricco di volti noti: da Bradley Cooper a Cate Blanchett, passando per Rooney Mara, Willem Dafoe e Toni Collette.

Il senso di Hitler

Tra le novità della settimana, in occasione della Giornata della Memoria, c'è anche «Il senso di Hitler» di Petra Epperlein e Michael Tucker, documentario che indaga sull’influenza che il dittatore nazista ha esercitato sulla società di ieri e di oggi. Si inizia con le immagini storiche, quelle risalenti al periodo del suo potere o tratte dai documentari del tempo, per arrivare all’analisi di questo fenomeno, che oggi interessa anche il mondo dei social.Partendo dal libro omonimo scritto da Sebastian Haffner del 1978, un'interessante riflessione su quanto la figura di Hitler sia ancora oggi molto diffusa e, tra gli altri aspetti, su quale ne sia la visione da parte delle nuove generazioni.Documentario coraggioso e ambizioso, è un film che desta curiosità per gli spunti proposti e che riesce anche a lasciare molto su cui pensare al termine della visione, nonostante una struttura piuttosto scolastica.

Tre sorelle

Tra le novità di queste settimane sulle piattaforme, invece, da segnalare «Tre sorelle» di Enrico Vanzina, in programma su Amazon Prime Video.Al centro della trama c'è Marina, una donna borghese, sposata con un primario di ortopedia. Quando scopre che suo marito la tradisce, la donna in preda alla disperazione vede la sua vita andare in mille pezzi. Cerca allora conforto nella sorella Sabrina, ma trova in lacrime anche lei: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive insieme nella villa di Marina per trovare un nuovo equilibrio: insieme a loro parte anche Lorena, giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale, e si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella.Commedia al femminile, «Tre sorelle» è un prodotto che tratta alcuni temi con troppa superficialità, pur riuscendo a risultare godibile per buona parte della durata grazie a una serie di dialoghi effervescenti e a personaggi capaci di risultare credibili.In calo col passare dei minuti, il film soffre di un finale un po' troppo frettoloso e scritto con meno attenzione del resto del copione, ma per una visione leggera e senza eccessive pretese può comunque bastare.