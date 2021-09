«La ragazza di Stillwater», un solido thriller con Matt Damon

3' di lettura

Il film che ha fatto infuriare Amanda Knox: si può inizialmente riassumere così «La ragazza di Stillwater» di Tom McCarthy, lungometraggio duramente attaccato quest'estate dalla 34enne americana che ha scritto sui social che il film ha sfruttato la sua storia senza il suo consenso e a spese della sua reputazione.

«La ragazza di Stillwater»

Il regista ha invece dichiarato di aver preso solo in parte ispirazione dalla vicenda Knox per raccontare la storia di Bill Baker, un trivellatore di petrolio dell'Oklahoma che viaggia fino a Marsiglia per incontrare la figlia Allison, che non vede da diversi anni. La ragazza si trova in prigione a causa di un omicidio per il quale si dichiara innocente.

Loading...

L'uomo dovrà affrontare un sistema legale sconosciuto, molte barriere culturali e linguistiche, ma soprattutto personali, per tentare di scagionarla.

Al di là delle possibili polemiche, «La ragazza di Stillwater» è un film sorprendente, capace di parlare con grande forza di rapporti umani grazie a un copione solidissimo, firmato dallo stesso regista insieme a Marcus Hinchey e Thomas Bidegain.

Sei anni dopo «Il caso Spotlight», McCarthy realizza un altro thriller d'altri tempi, un nuovo “racconto americano” che guarda al cinema a stelle e strisce degli anni Settanta, tanto per l'impegno socio-politico quanto per una messinscena essenziale e antiretorica, che punta a rendere il più chiaro possibile il racconto di partenza.