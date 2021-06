«Luca», la Pixar sbarca in Italia con un film per tutta la famiglia

3' di lettura

Il film “italiano” della Pixar: su Disney+ arriva «Luca», l'attesissimo lungometraggio diretto da Enrico Casarosa, ambientato in Italia.

Precisamente siamo in un paesino ispirato alle Cinque Terre, dove all'improvviso compaiono due ragazzi, Luca e Alberto, disposti a tutto pur di ottenere una Vespa per girare il mondo. I due giovani, però, nascondono un segreto: sono due misteriose creature marine capaci di trasformarsi in esseri umani quando risalgono in superficie.



Un grande passo in avanti per Enrico Casarosa che, dopo aver firmato il bellissimo cortometraggio «La luna» del 2011, ha ottenuto piena fiducia da parte dei responsabili della casa d'animazione più importante del mondo, che negli anni ha realizzato capolavori del calibro di «Monsters & Co.», «Wall-E», «Inside Out», fino al recentissimo «Soul».

Una trama adatta a tutta la famiglia

Rispetto agli ultimi titoli citati, «Luca» è un prodotto più semplice e immediato, adatto a tutta la famiglia anche grazie a una trama scorrevole e capace di parlare in maniera differente a grandi e piccini.Come per la maggior parte dei prodotti Pixar, si ride e ci si commuove (verso il finale soprattutto) con questo lungometraggio che conferma la grande qualità estetica dei film della casa d'animazione americana, così come colpisce (seppur con qualche stereotipo di troppo) la panoramica sull'Italia e sui magnifici paesaggi delle Cinque Terre perfettamente ricreati.Guardando un po' a «La Sirenetta» della Disney e un po' a «Ponyo sulla scogliera» di Miyazaki, «Luca» riprende diverse dinamiche narrative già viste in passato, ma riesce ugualmente a risultare godibile e appassionante.

Siamo comunque distanti dai migliori risultati della Pixar, anche per una caratterizzazione dei personaggi che funziona a fasi alterne (il “cattivo” di turno non è un granché), ma il lavoro è in ogni caso pienamente riuscito e potrebbe essere solo la prima, importante tappa della carriera di Casarosa.

Mandibules

Tra le novità in sala si segnala invece «Mandibules» di Quentin Dupieux, regista francese noto anche con lo pseudonimo di Mr. Oizo per la sua attività di dj musicale, che prosegue nel proporre pellicole dal taglio surreale e grottesco, come aveva fatto anche col precedente «Doppia pelle».Presentato all'ultima Mostra di Venezia, il film vede come protagonisti due amici decisamente squinternati che, pronti per una nuova “missione”, trovano nel bagagliaio di un’automobile una mosca gigante e hanno subito un’idea: provare ad addestrarla per sfruttarla a loro piacimento.Fin dal soggetto di partenza, si nota come siamo senza dubbio nelle corde del regista francese, con le sue narrazioni nonsense e fortemente grottesche, ma sempre dotate di un tocco stilistico riconoscibile.