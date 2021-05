«Crudelia», le origini della perfida stilista della Disney

3' di lettura

Un film per tutta la famiglia è il protagonista della settimana: «Crudelia», lungometraggio che racconta le origini del personaggio de «La carica dei 101», arriva sia nelle sale sia su Disney+. Una strategia distributiva sicuramente curiosa, che potrebbe diventare una modalità diffusa nel futuro dell'industria cinematografica.





Dopo aver perso la madre, la piccola Estella cresce insieme a due ladruncoli, fino al momento della sua grande occasione: la Baronessa, la stilista più celebre di Londra, la sceglie come collaboratrice e molto presto Estella si mette in luce come la sua assistente di maggior talento.

Crudelia De Vil

Dentro di lei, però, c'è un'altra personalità che potrebbe prendere il sopravvento in qualsiasi momento.La giovane Crudelia De Vil (in italiano la ricordiamo nel classico d'animazione Disney come Crudelia De Mon) è un personaggio degno di un film totalmente dedicato a lei ed in effetti la storia regge bene, fatta eccezione per un'eccessiva lunghezza (134 minuti) che rende il tutto decisamente prolisso.

La pellicola di Craig Gillespie, regista che aveva già dimostrato buona mano in «Lars e una ragazza tutta sua» e «Tonya», parte in quinta e racconta rapidamente l'infanzia della protagonista riuscendo a coinvolgere nel modo giusto.