«Annette», Leos Carax continua a stupire con un musical visionario

Il potere del cane

Tra le novità in sala c'è anche il film che ha invece conquistato il premio per la miglior regia all'ultima Mostra di Venezia: «Il potere del cane» di Jane Campion.La regista neozelandese, Palma d’oro a Cannes per «Lezioni di piano» nel 1993, ha scelto di adattare l’omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967. Al centro della trama ci sono due fratelli, Phil e George. Il primo è un carismatico allevatore, che incute paura e rispetto alle persone attorno a lui, il secondo un uomo decisamente più timido e insicuro. Quando George porta a vivere nel ranch di famiglia la nuova moglie e il figlio di lei, Phil inizierà a tormentarli finché alcune dinamiche lo renderanno più vulnerabile che mai.

Dodici anni dopo «Bright Star», Jane Campion torna finalmente a firmare un lungometraggio e conferma la sua grande sensibilità registica: ne «Il potere del cane» si sente il tocco dell’autrice soprattutto nel rapporto tra gli esseri umani e l’ambiente che li circonda, oltre che per le sottili dinamiche erotiche che si sviluppano tra i personaggi in scena. Nella prima parte il film fatica non poco a carburare, nonostante l'ottima fotografia, a causa di un copione non troppo accattivante, ma poi cresce alla distanza dando vita ai suoi passaggi migliori con l'avvicinarsi della conclusione. Non tutti i personaggi sono ben sviluppati e approfonditi (George e la moglie in particolare), mentre è scritto in maniera splendida il personaggio di Phil, interpretato da Benedict Cumberbatch, una delle figure più interessanti e sfaccettate di tutta la filmografia di Jane Campion.

La persona peggiore del mondo

Tra le sorprese dell'anno e tra i film da vedere in questo weekend c'è anche «La persona peggiore del mondo» del norvegese Joachim Trier.Una pellicola, che racconta la maturazione emotiva e sentimentale di una trentenne, in cui si mescolano efficacemente vari registri, dalla commedia al dramma, passando per il melò.Grazie a passaggi graffianti e sarcastici, la sceneggiatura costruisce una protagonista ben sfaccettata, credibile e con cui è facile empatizzare.

Attraverso una struttura a capitoli, «La persona peggiore del mondo» regala diversi spunti brillanti e capaci di far riflettere: nonostante la sua apparente semplicità e alcuni momenti altalenanti, è un lavoro incisivo, che offre anche una straordinaria prova d'attrice con la performance di Renate Reinsve, meritatamente premiata come miglior interprete femminile all'ultimo Festival di Cannes.

Ghostbusters Legacy

Infine, una menzione per «Ghostbusters Legacy» del regista Jason Reitman che raccoglie il testimone del padre Ivan, autore dei due cult-movie degli anni Ottanta.Nonostante si provi un amore sincero verso quelle due pellicole e tutto quanto sia costruito come vero e proprio fan service per gli appassionati di quei film, e in generale del cinema fantasy di quel decennio, l'operazione è eccessivamente pigra e un po' scontata per riuscire ad appassionare davvero.Il risultato può essere comunque godibile, ma è un prodotto poco coraggioso e che fa il minimo sforzo per raggiungere gli esiti sperati: da un lungometraggio di questo tipo, ci si poteva aspettare qualcosa di più.