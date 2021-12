«Spider- Man: No Way Home», uno dei film più ambiziosi e spettacolari della Marvel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il film più atteso della stagione? Lo è per molti, «Spider-Man: No Way Home», terzo capitolo (senza contare i titoli con gli Avengers) con Tom Holland nei panni di uno dei supereroi più amati della storia del fumetto e… del cinema.

Diretto ancora da Jon Watts, che aveva già firmato «Spider-Man: Homecoming» e «Spider-Man: Far From Home», questo nuovo episodio è uno dei titoli più complessi e ambiziosi di tutto il Marvel Cinematic Universe.



La vita di Peter Parker è stata stravolta da quando Mysterio ha rivelato la sua identità: il ragazzo chiede aiuto a Stephen Strange affinché usi la magia per far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man, ma l’incantesimo non va come previsto e Peter si ritrova a dover affrontare nemici provenienti da altri universi.

Affascinante e molto stratificato dal punto di vista narrativo, «Spider-Man: Far From Home» è un lungometraggio visivamente impressionante, capace di offrire un intrattenimento di grande spettacolarità, anche grazie alla vasta serie di personaggi in campo.Se nella prima parte qualcosa scricchiola nella gestione della sceneggiatura, il film cresce alla distanza e regala una parte conclusiva ad altissimo tasso emotivo in grado di coinvolgere in maniera perfetta, fan della Marvel e non.

One Second

Tra le novità c'è anche il riuscitissimo «One Second» del grande regista cinese Zhang Yimou (autore di film come «Lanterne rosse» e «Hero»), che arriva nelle nostre sale dopo un percorso decisamente accidentato: il film era stato selezionato in concorso al Festival di Berlino 2019, ma fu improvvisamente ritirato dalla line-up per “motivi tecnici”, mentre la stampa aveva subito pensato a un blocco della censura cinese. Da quel momento il regista ha lavorato per sistemarlo e permettergli di arrivare sul grande schermo.Un lavoro di cui è valsa sicuramente la pena perché in questa storia ambientata negli anni della Rivoluzione Culturale in Cina, con al centro un uomo e una ragazzina che combattono per avere una pellicola cinematografica, si respira una passione straordinaria per la Settima Arte, di cui oggi c'è davvero bisogno.

Capace sia di divertire che di commuovere, il film è un viaggio emotivo profondo, che può ricordare per certi versi «Nuovo Cinema Paradiso».Al netto di qualche passaggio semplicistico e un po' scolastico, il risultato è complessivamente notevole, con alcune sequenze davvero ben assestate (a partire da un fotogramma che si perde man mano tra le sabbie del deserto). Da vedere.