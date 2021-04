Si torna al cinema con «Minari», toccante film dolceamaro

Ritorno al cinema: i migliori film della settimana Photogallery5 foto Visualizza

Nomadland

Tra le novità svetta anche il trionfatore degli Oscar, vincitore di ben tre statuette, tra cui miglior film e miglior regia: «Nomadland» di Chloé Zhao.

Adattamento del libro omonimo della giornalista Jessica Bruder, il film racconta di una donna rimasta sola, che ha da poco perso il marito e il lavoro. Lascerà la sua città per attraversare gli Stati Uniti a bordo di un furgone, facendo la conoscenza di tante altre persone che, per desiderio o necessità, si trovano costrette a vivere al di fuori delle convenzioni sociali. Terzo lungometraggio della brava autrice cinese, «Nomadland» è un film di forte attualità, che unisce contenuti importanti a un'estetica di grande appeal, un po' furba ma ugualmente suggestiva.Il percorso del personaggio interpretato da un'eccellente Frances McDormand (premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista) è coinvolgente e ci sono passaggi di grande forza emotiva.Un film assolutamente da vedere anche per scoprire il talento di Chloé Zhao e desiderare, qualora non ce ne sia ancora stata l'occasione, di recuperare anche i suoi lavori precedenti.

My Name Is Adil

Infine, una segnalazione per un altro lavoro da vedere, arrivato da poco su Prime Video: «My Name Is Adil».

Si tratta di un esordio autobiografico, firmato dal regista Adi Azzab che ha scelto di mettere in scena la sua vita, a partire da quando era piccolo e viveva nella campagna marocchina, costretto a badare al gregge di uno zio autoritario.

Adil coronerà il suo sogno di arrivare in Italia, ma capirà presto che stare nel nostro paese sarà meno semplice del previsto e la malinconia per la sua terra d'origine inizierà presto a farsi sentire.Opera prima toccante e sincera, «My Name Is Adil» ha qualche passaggio acerbo nella messinscena ma si può facilmente perdonare considerando come la pellicola riesca a coinvolgere e toccare le corde giuste. Un film impegnato e dal piglio spontaneo, che ha dalla sua alcune sequenze di grande suggestione, a partire da quella in cui Adil, da ragazzo, scopre l'elettricità grazie a una lampadina.