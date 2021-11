Wes Anderson più scatenato che mai con l'imperdibile «The French Dispatch»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando esce un film di Wes Anderson è sempre un evento importante: non fa eccezione, anzi, il suo nuovo lungometraggio «The French Dispatch», assoluto protagonista del weekend in sala.

La narrazione ruota attorno ad un'ampia serie di eventi e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, ma la vicenda segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di storie semi indipendenti, che corrispondono a varie sezioni del magazine.

È stato presentato come una “lettera d'amore al giornalismo e ai giornalisti” questo delizioso film in cui tutti gli elementi stilistici tipici del cinema di Wes Anderson vengono esasperati come mai in precedenza.C'è davvero tutta la verve autoriale del regista americano in questo prodotto dove emerge la sua forte esuberanza visiva: vengono mescolati generi e stili, live action e animazione, colori e bianco e nero in questa vera e propria giostra psichedelica che verrà amata dagli estimatori dall'autore e probabilmente detestata dai suoi più decisi detrattori.

Un viaggio ironico e ricco di citazioni

Presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, «The French Dispatch» è un viaggio scatenato e ricco di ironia, in cui la messinscena di Anderson raggiunge livelli estetici davvero rilevanti: la cura fotografica è notevolissima, tanto per i giochi di luci e ombre quanto per l’attenzione con cui vengono inseriti i vari elementi all’interno di ogni inquadratura.Capace di divertire e intrattenere con gusto, il film offre diversi omaggi al cinema e ai fumetti di lingua francese: tra i tanti riferimenti, una segnalazione speciale va a una delle inquadrature iniziali, che cita meravigliosamente lo splendido «Mon oncle» di Jacques Tati.

L’ispirazione maggiore, però, arriva senza dubbio dal New Yorker, non soltanto per il copione di partenza, ma anche per le immagini proposte, come dimostrano molto bene anche i titoli di coda.Cast delle grandissime occasioni in cui, tra gli altri, si possono citare Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Saoirse Ronan, Willem Dafoe e Timothée Chalamet.