«DAU. Natasha», dalla Russia un film sperimentale ricco di suggestioni

Presentato in concorso al Festival di Berlino 2020, dove è stato premiato per il miglior contributo artistico, è un film che, tra i diversi pregi (a cui va aggiunta anche l'interpretazione degli attori) e qualche difetto (un certo autocompiacimento stilistico, in primis) non lascia indifferenti e dimostra il coraggio e la determinazione degli autori che l’hanno realizzato.

Adatto a chi è in cerca di un prodotto diverso da quelli solitamente proposti dalla distribuzione durante l'estate.

Il gioco del destino e della fantasia

Un altro interessante film d'autore che si può trovare nelle sale è il giapponese «Il gioco del destino e della fantasia» di Ryusuke Hamaguchi.La trama è basata su tre storie incentrate sull’amore e i casi della vita: nella prima, protagonista è una modella in crisi sentimentale; nella seconda, una ragazza parla con un professore del libro che ha scritto; nella terza, due vecchie conoscenti si rincontrano dopo molto tempo e ripensano al loro passato.

Dopo «Asako I & II», Hamaguchi torna ancora a parlare delle “sliding doors” della vita: piccoli gesti, parole o azioni che possono cambiare totalmente la nostra esistenza, dal presente al futuro. Hamaguchi sa scrivere bene i dialoghi, anche se la struttura narrativa sa molto di già visto e si sentono eccessivamente i riferimenti ad altri autori asiatici contemporanei che trattano tematiche simili (viene subito in mente il sudcoreano Hong Sang-soo).

Lo stile del regista però è rigoroso e incisivo al punto giusto, tanto che si nota fin dai primi minuti una buona cura formale e una grande attenzione al lavoro del cast.Peccato però per un'eccessiva freddezza e per l'assenza di guizzi capaci di scaldare fino in fondo gli animi del pubblico. Va inoltre segnalato che il film va in crescendo, con l'ultimo episodio che appare l'unico totalmente riuscito.