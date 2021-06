«La cordigliera dei sogni», documentario simbolico e suggestivo

Comedians

Tra le novità della settimana, in sala arriva anche il nuovo lavoro di Gabriele Salvatores, «Comedians».Tratto dall'omonima e importantissima opera teatrale di Trevor Griffiths, messa in scena per la prima volta nel 1975, il film segue le vicende di un piccolo gruppo di personaggi che aspirano a diventare dei comici. Dopo essersi preparati al meglio delle loro possibilità sulla stand-up comedy, devono affrontare la prova finale: salire sul palco. Tra gli spettatori, però, c'è anche un esaminatore, incaricato di scegliere soltanto uno tra loro, il migliore, per inserirlo in un programma TV. È un film sulle seconde possibilità che possono capitare nella vita «Comedians», opera capace di far sorridere con un tocco profondamente malinconico e che risulta una delle pellicole più riuscite tra quelle firmate negli ultimi anni da Salvatores.

Non mancano purtroppo momenti di stanca e l'andamento è a tratti ridondante, ma si arriva alla fine del film comunque soddisfatti per aver assistito a un lavoro più profondo di quello che potesse sembrare, con personaggi ben scritti e ben interpretati: nel cast ci sono Natalino Balasso, Ale e Franz, ma soprattutto un Christian De Sica perfettamente in parte.

Old Boy

Una menzione finale non può che andare al ritorno in sala di «Old Boy», straordinario film coreano del 2003 che è stato restaurato in 4K e rilanciato sui grandi schermi.Gli appassionati del cinema asiatico lo conoscono già molto bene, ma l'occasione di rivedere al cinema questo cult di Park Chan-wook è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.La trama è incentrata su un uomo che viene rinchiuso in un piccolo appartamento per tantissimi anni: non sa il motivo e non sa neanche perché un giorno, improvvisamente, viene liberato.Non si può aggiungere altro nella descrizione di una sceneggiatura ricca di colpi di scena e incentrata sulla vendetta: non a caso è il secondo capitolo della “Trilogia della Vendetta” di Park Chan-wook, dopo «Mr. Vendetta» e prima di «Lady Vendetta».

In costante crescita col passare dei minuti, ha uno dei finali più potenti del cinema contemporaneo, anche grazie all'elegantissima regia dell'autore coreano e all'uso notevole della colonna sonora.