«Beckett», un thriller d’altri tempi con John David Washington

Fast & Furious 9

Tra le novità in sala c'è invece il nono capitolo della saga di «Fast & Furious», che vede Justin Lin tornare dietro la macchina da presa del franchise: Lin aveva firmato tutti i capitoli dal terzo al sesto.Forse anche per questo «Fast & Furious 9» fa un passo indietro rispetto ai due episodi precedenti (soprattutto il settimo, diretto da James Wan, è forse quello che ha centrato meglio gli obiettivi della saga): ancora una volta Dominic Toretto dovrà fare i conti con il suo passato, ancora una volta dovrà mettere insieme la solita squadra e ancora una volta buona parte della trama ruota attorno al tema famigliare.Davvero troppe le ripetizioni rispetto ai film precedenti per un nono capitolo che finisce per risultare già visto (praticamente) ancora prima di iniziare.Non bastano (più) gli inseguimenti spettacolari e le sequenze d'azione mozzafiato per appassionare come un tempo e molti riferimenti al passato del protagonista appaiono più pretestuosi che mai, inseriti all'interno del copione soltanto per ricordare quale sia l'argomento principale della pellicola. Il cast è ancora ricchissimo di volti noti (Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, solo per citarne alcuni) ma non basta e la new entry John Cena non è all'altezza di due “grandi assenti” come Dwayne Johnson e Jason Statham.