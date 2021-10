Emozioni forti con «Petite Maman», un grande film sull'infanzia

Presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, «France» è un film che mostra solo in parte l'eccentricità e la personalità dello stile di Dumont: non mancano guizzi stilistici degni di nota, ma la riflessione sul giornalismo e la critica ai media sa troppo di già visto e non riesce a raccontare molto di più di quello che ci si potrebbe aspettare.Ciò che Dumont vuole dire risulta fin troppo chiaro e didascalico, distante dal simbolismo che il bravo autore francese aveva mostrato in titoli come «L’età inquieta», «Ma Loute» o nella folle e bellissima miniserie «P’tit Quinquin».

I giganti

Un simbolismo molto più interessante e sorprendente è quello de «I giganti» di Bonifacio Angius, presentato in concorso all'ultimo Festival di Locarno.Alla base della storia c'è una rimpatriata tra vecchi amici in una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo, ma non si può aggiungere molto altro alla descrizione della trama per poter lasciare allo spettatore la sorpresa del film che si troverà davanti.

Angius firma il suo lungometraggio migliore e lo fa seguendo traiettorie narrative e stilistiche davvero interessanti e del tutto distanti da quelle a cui siamo abituati, nel cinema italiano e non solo.A livello di ritmo, però, il film fatica non poco a carburare, ma cresce alla distanza e, anche grazie a un gruppo di personaggi ben scritti e ben interpretati, riesce a scuotere a dovere.