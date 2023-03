“Women Talking”, intenso film al femminile candidato agli Oscar

Sarah Polley aveva già dimostrato la sua grande sensibilità con il bellissimo “Away From Her” e con il documentario “Stories We Tell”, due prodotti decisamente intimi e personali. Qui si conferma un'abile regista e, vista anche la sua carriera di attrice, riserva sempre un occhio speciale alla scelta del cast e alla direzione delle sue interpreti: diversi i volti noti, tra cui possiamo ricordare Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley e Frances McDormand.

Disco Boy

Tra le novità della settimana si segnala anche “Disco Boy”, esordio di Giacomo Abbruzzese e unico film diretto da un regista italiano presentato in concorso all'ultimo Festival di Berlino.Nonostante si tratti di un'opera prima, Abbruzzese ha potuto contare, come protagonista, su uno degli attori tedeschi più importanti del cinema contemporaneo: Franz Rogowski, noto per i suoi ruoli in “Happy End” di Michael Haneke, “La donna dello scrittore” di Christian Petzold o “Freaks Out” di Gabriele Mainetti.Rogowski interpreta Aleksei, un giovane rifugiato che riesce ad arruolarsi nella Legione Straniera francese, ma sarà solo l'inizio di un lungo e difficile viaggio: Aleksei viene infatti mandato subito in Niger dove il suo destino si intreccerà con quello di un uomo che vive nel Delta del Niger e che ha come missione quella di salvare il suo villaggio dallo sfruttamento.Scritto dallo stesso regista, “Disco Boy” è un film che parte da premesse suggestive e affascinanti, soprattutto grazie a una messinscena di grande impatto visivo e sonoro, merito delle ottime musiche elettroniche di Vitalic, noto disc jockey francese.Attraverso uno stile ambizioso, Abbruzzese ci porta in un universo distante dalle logiche che spesso si rifanno alle opere prime, di solito meno azzardate e più convenzionali.Non mancano virtuosismi di troppo, ma il limite principale è una parte finale purtroppo inconcludente, seppur il disegno d'insieme sia così curioso e ricco di stimoli da meritare senza dubbio la visione. Viene in mente più volte un'autrice come Claire Denis e, in particolare, il film “Beau travail”: “Disco Boy” può ricordare questa e altre pellicole ma rimane comunque particolarmente distintivo il tratto autoriale di un talento registico su cui c'è da scommettere per il futuro.