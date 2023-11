“La chimera”, segreti e misteri in un film carico di nostalgia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un viaggio nel passato, ricco di emozioni e di segreti rimasti sepolti: “La chimera” di Alice Rohrwacher è un film che si può riassumere con queste parole e che rappresenta l’operazione più ambiziosa e profonda realizzata nella sua carriera dalla regista toscana.

Arrivato questa settimana nelle sale, dopo la presentazione in concorso all’ultimo Festival di Cannes, il film è il quarto lungometraggio dell’autrice, dopo l’esordio con “Corpo celeste” nel 2011, “Le meraviglie” del 2014 e “Lazzaro felice” del 2018.

Ambientato negli anni 80 e incentrato sul traffico clandestino dei manufatti storici, alimentato dai “tombaroli”, il film racconta la storia di un archeologo britannico, Arthur, che viene coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi, rubati dalle tombe durante gli scavi. Ben presto, però, queste vicende incroceranno le loro strade con il passato del protagonista, pieno di misteri e di separazioni che l’hanno segnato fino a oggi.Il primo elemento di grande suggestione attorno a “La chimera” è sicuramente la scrittura del personaggio principale: Arthur è in grado di percepire il vuoto della terra, là nelle profondità del suolo, dove sono nascoste le vestigia di un mondo passato, ma quello stesso vuoto è ciò che prova quando ricorda il suo amore perduto, Beniamina.

Loading...

“La chimera”

Più del guadagno facile, è la ricerca dell’amore ideale la sua “chimera”, un viaggio in un passato individuale e collettivo che unisce traumi e meravigliose scoperte.Aperto da un incipit di grande suggestione, “La chimera” è un’opera che procede a strappi, alternando momenti di straordinario fascino con sequenze più altalenanti e spesso irrisolte.

Un film profondo e personale

Grazie a un andamento narrativo sempre ricco di sorprese e a diversi passaggi da interpretare, “La chimera” è un film intrigante ed enigmatico, dotato di un’atmosfera simbolica che lo rende un lungometraggio meritevole di essere pensato e digerito.Lo stile della regista, che può richiamare il cinema di Ermanno Olmi o Pier Paolo Pasolini, è ormai sempre più riconoscibile e c’è molta coerenza all’interno di un percorso artistico personale e ricco di spunti di riflessione.Peccato che la parte centrale giri troppo a vuoto, ma con l’approssimarsi della conclusione il film sale di livello e regala un finale di straordinaria forza emotiva.Con qualche accortezza maggiore avrebbe potuto essere un’esperienza audiovisiva memorabile ma, nonostante i limiti, è comunque un prodotto da non perdere, da vivere più che da capire, dotato di suggestioni che non si dimenticano di certo al termine della visione.Nel cast da segnalare il protagonista Josh O’Connor, ma anche Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher, sorella della regista e volto fondamentale di quasi tutto il suo cinema.

“La chimera” e gli altri film della settimana Photogallery4 foto Visualizza

Napoleon

Tra le novità in sala c’è anche un kolossal come “Napoleon”, nuova pellicola di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del celebre personaggio storico.Si ripercorrono le principali tappe della carriera di Napoleone in questo film che si concentra tanto sulle battaglie, quanto sulla sua vita privata e i suoi tormenti amorosi.Non si può certo dire che questo prodotto sia un biopic convenzionale dato che la cinepresa di Scott e la sceneggiatura di David Scarpa si focalizzano molto sugli aspetti più interiori della vita del personaggio, raccontandoci tutta la difficoltà di vivere di un uomo che appare spesso grottesco e persino ridicolo.Al di là delle inesattezze storiche, su cui sono nate diverse polemiche, “Napoleon” è un film che funziona a metà, dotato di sequenze di ampio respiro visivo (la battaglia di Austerlitz, in particolare) e di inquadrature che richiamano grandi opere pittoriche, a cui però si unisce la costante sensazione di trovarsi di fronte un’opera eccessivamente sopra le righe, che fatica a trovare il giusto tono per la sua intera durata e che ci mette davvero molto prima di riuscire a ingranare.