“Passages”, un intenso triangolo sentimentale

Notevolissimi Ben Whishaw e Adèle Exarchopolous, mentre è semplicemente straordinario Franz Rogowski nei panni di Tomas. L'attore tedesco, che quest'anno abbiamo visto anche in “Disco Boy” di Giacomo Abbruzzese, sarà il protagonista di “Lubo”, il nuovo film di Giorgio Diritti in concorso tra un paio di settimane alla Mostra del Cinema di Venezia.

Una stanza tutta per sé

Tra le altre novità in sala capaci di incuriosire c'è anche “Una stanza tutta per sé”, film israeliano diretto da Matan Yair.Protagonista è Uri, un ragazzo di diciassette anni che condivide la sua stanza con la madre. Da quando suo padre è andato via di casa, la donna non ha più voluto dormire in quella che era la camera coniugale, preferendo dormire accanto al figlio. Uri sta terminando il liceo e dovrà trovare la sua futura strada e… una stanza per sé.È un particolare racconto di formazione questo film che utilizza la metafora di una stanza condivisa come modo per descrivere il legame tra un ragazzo e sua madre. Alternando momenti malinconici con altri più leggeri, è una pellicola in grado di interessare e di regalare più di un'emozione, seppur sia priva di grandi guizzi o di sequenze realmente da ricordare.Scritto dallo stesso regista, “Una stanza per sé” è un film piccolo (anche nella durata di circa 80 minuti) ma dal cuore grande e capace, nonostante qualche limite artistico, di rimanere impresso negli spettatori anche al termine dei titoli di coda.

