Il viaggio di «Barbie», dalla fantasia alla realtà

Ambientato nella periferia di Buenos Aires, il film vede protagonista un professore di letteratura separato dalla moglie e con una figlia adolescente: il suo sogno è quello di fare lo scrittore ed è perennemente in attesa di una cattedra all'università che non arriva mai.Durante un momento di sconforto, accetta una supplenza in una scuola di quartiere, frequentata da ragazzi emarginati e dalle storie famigliari difficili. Inizialmente diffidente, il professore si affeziona sempre più alla sua classe tanto da lottare in prima linea per proteggerla quando scoppierà uno scandalo relativo a un traffico di droga.Sul tema di insegnanti che si trovano alle prese con classi impegnative abbiamo già visto numerosi film e senza dubbio “Il supplente” non brilla per originalità. Se le dinamiche narrative sono prevedibili, non è però altrettanto scontata la psicologia dei vari personaggi in scena, ben scritti e ben interpretati da tutto il cast.





