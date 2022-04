Filmare l’impossibile è la mia professione: incontro col regista Thierry Donard

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da oltre 40 anni Thierry Donard è specializzato nella produzione di film o video che hanno come protagoniste le spettacolari imprese compiute negli sport estremi. Una lunga carriera che gli ha permesso di assistere a performance incredibili e che gli ha fatto incontrare Tag Heuer. Con questo marchio, nel recente passato, ha lavorato per diversi lungometraggi e oggi per il lancio della nuova famiglia di Aquaracer Professional 200.

Che tipo di formazione è richiesta per realizzare film come la serie Nuit de la Glisse in cui mostri le incredibili evoluzioni degli sport estremi? Si deve essere pronti a tutto. Tutto deve essere organizzato meticolosamente, perché non c'è spazio per gli errori. E per esserlo è necessario essere molto preparati. Bisogna conoscere bene gli elementi, aver fatto tanta esperienza con loro, ma anche avere dimestichezza con la geografia e la meteorologia. Coordinare tutte queste conoscenze è un lavoro quotidiano. Allo stesso tempo, occorre essere anche preparati fisicamente e tecnicamente.

Da regista, qual è l'aspetto più eccitante del filmare gli sport estremi? L'alchimia che si crea con gli atleti quando siamo tutti soddisfatti: loro per le loro evoluzioni, io per le mie riprese.

E quello più difficile? Per esperienza so bene che quello che fanno i miei atleti è pericoloso. È una sorta di pressione che non si ferma mai e ti porti sempre con te quando lavori a film così. Senti di avere una specie di responsabilità morale.

Cosa sono per te coraggio e paura? La paura non toglie il pericolo, ma il coraggio viene dalla volontà di dominare quella paura. Devi essere concentrato e consapevole dei pericoli che ci possono essere.