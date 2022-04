Filorga inaugura la sua prima temporary beauty lounge durante la Milano Beauty Week

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Filorga, laboratorio francese di medicina estetica fondato nel 1978, sceglie la stazione di Milano Centrale per la sua prima temporary beauty lounge, aperta al pubblico per quattro mesi. L'inaugurazione avviene in concomitanza con Milano Beauty Week, il progetto culturale ideato da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence per promuovere dal 3 all'8 maggio 2022 il valore sociale, scientifico ed economico del settore cosmetico.



Milano Centrale è la seconda stazione italiana per grandezza e volume di traffico che vede ogni giorno il transito di oltre 320.000 persone. La Filorga beauty lounge sarà ospitata in uno degli spazi più preziosi e più frequentati dell'intera stazione: la Galleria dei Mosaici al piano binari.

Loading...

Dal 3 maggio al 31 agosto a tutti coloro che sostano e viaggiano in questo crocevia di attese, arrivi e partenze, Filorga offre all'interno della sua skincare boutique la possibilità di immergersi in tutte le unicità del marchio: ispirazione alla medicina estetica, scientificità, innovazione, efficacia e sensorialità. Gli esperti del brand accompagnano i visitatori alla scoperta dei trattamenti icona protagonisti insieme alle nuove linee all'interno di una installazione dal grande impatto visivo.

Al consiglio dei beauty-advisor si affiancano nuove tecnologie digitali, per fruire in autonomia del mondo di bellezza firmato Filorga. Uno schermo interattivo rende “vive” le texture delle collezioni dei soin animandole con movimenti che ne esaltano la morbidezza e dando forma visuale alla piacevolezza che trasferiscono al tatto; uno speciale skincare-bar digitale permette di scegliere, selezionare e informarsi sulle singole linee grazie alla tecnologia touch-screen; un infinity mirror invita a giocare con i prodotti star del marchio.

Il programma delle attività prevede approfondimenti sulle esigenze dei vari tipi di pelle, rituali specifici di bellezza e sui nuovi fenomeni estetici che danno voce alla visione contemporanea del prendersi cura di sé. Si comincia a maggio con la masterclass #NOMAKEUPSKINCARE su come scegliere i trattamenti ibridi make-care più adatti alla propria pelle e inserirli all'interno di routine smart e veloci. A giugno la temporary beauty lounge parla di diversità e unicità attraverso un focus sull'idratazione, gesto imprescindibile di amore per qualsiasi tipo di pelle; luglio è il mese dedicato all'analisi della pelle con la lampada di Wood, uno strumento utilizzato anche in dermatologia per leggere le discromie non visibili a occhio nudo. Prima dell'estate è importante sapere come esporsi consapevolmente ai raggi del sole e quali trattamenti sono in grado di proteggere la pelle dall'azione di UVA e UVB, rallentare la comparsa delle macchie o agire su quelle già esistenti. Ad agosto si parla di beauty-case leggero, da portare con sé in vacanza come le maschere in foglio monouso.