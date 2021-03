Filosofe, maestre, imperatrici: grandi pensieri dal gineceo

Indipendentemente dal fatto se siano state davvero filosofe attive e autrici di opere, o semplici destinatarie di precetti confezionati da uomini per loro, il fatto stesso che a queste signore del pitagorismo fosse riservato un ruolo, sebbene marginale, è una novità assoluta nel mondo antico. Ci sono le dovute eccezioni: di Esara di Lucania, ad esempio, resta un frammento di un’opera filosofica in senso stretto, Sulla natura umana; a meno che non si tratti di un fraintendimento, per via della lettura falsata del nome di un uomo, tal Aresa di Lucania.

Le autrici sottolineano come il cercare di reinterpretare in senso «femminista» il pensiero antico sarebbe una forzatura: è immodificabile la prospettiva classica, secondo la quale la donna greca era vincolata a un ruolo subordinato a quello del maschio. Lo stesso Aristotele considerava la donna come un elemento meramente «passivo» nella procreazione, ovvero semplice matrice materiale che accoglie il seme generatore attivo del maschio. Sul piano morale, inoltre, il filosofo reputava la donna non del tutto capace di scegliere compiutamente tra il bene e il male, poiché in lei l’anima intellettiva sarebbe obnubilata dalle passioni scomposte e per questo bisognava inculcarle sin da bambina il senso del pudore, per creare un freno alla sua naturale tendenza al disordine affettivo.

Nel volume è ritratta la figura della regina Plotina, moglie dell’imperatore romano Traiano e madre adottiva di Adriano, della quale viene riportata una epistola presente in due frammenti epigrafici su marmo: vi è ritratta una donna energica, mecenate e sostenitrice convinta dell’epicureismo, una scuola filosofica controcorrente rispetto allo spirito quei tempi.

Chiude la rassegna la figura di Ipazia, filosofa neoplatonica e scienziata ante litteram della scuola di Alessandria che, com’è noto, fu una martire del pensiero al femminile, pagando il prezzo della propria libertà intellettuale con il tragico massacro da parte di una folla inferocita di cristiani (415 d.C.). Figlia del filosofo Teone, esperta di matematiche, superò il padre nell’arte astronomica e fu proprio lei a intuire che la Terra potesse ruotare attorno al Sole con un movimento ellittico. Riferiscono Damascio e Cassiodoro che volle restare vergine per tutta la breve vita. Pare che, essendo assai bella, un suo studente se ne innamorò: allora lei, gettandogli dinanzi un panno per il mestruo, lo apostrofò aspramente criticandolo di amarla solo nell’aspetto fisico, il meno gradevole. Un gesto plateale, per sottolineare che essere donna non è solo essere madre di figli, ma anche madre di idee.

