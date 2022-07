Ascolta la versione audio dell'articolo

Che cosa c'entra Sigmund Freud con la filosofia? Perché fu processato Giordano Bruno? Cosa vuol dire “coscienza infelice”? È caduta veramente una mela sulla testa di Isaac Newton, suggerendogli la legge di gravitazione universale? Come mai è stato detto che la nostra mente è un “faro”? Quali sono i concetti portanti della bioetica? Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da martedì 19 luglio il volume “Filosofia in 5 minuti. Idee, concetti, personaggi raccontati in pillole”, 256 pagine per scoprire le più grandi e curiose idee filosofiche, sfruttando ogni piccola pausa. Le principali teorie della filosofia, spesso spiegate con esempi pratici. Socrate, Cartesio, Schopenhauer, Nietzsche e tanti altri raccontati attraverso le loro idee, ma anche curiosità e aneddoti. Le principali teorie della filosofia spiegate con esempi pratici. Socrate, Cartesio, Schopenhauer, Nietzsche e tanti altri raccontati attraverso le loro idee ma anche curiosità e aneddoti. Un testo sempre chiaro da comprendere per capire al volo anche i concetti più complessi.