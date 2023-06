Ascolta la versione audio dell'articolo

Fare impresa con filosofia. Qual è il valore degli studi umanistici all'interno delle aziende? Il nuovo libro in edicola per un mese da sabato 17 giugno con Il Sole 24 Ore “Filosofia per l'impresa. Consapevolezza Lungimiranza Governabilità Progresso Futuro Prestrategia” di Emanuele Sacerdote - nato e cresciuto in una famiglia di imprenditori: membro della quinta generazione della storica ditta Strega Alberti Benevento. La sua carriera inizia nelle agenzie di pubblicità per poi passare alle aziende - prova a dare una risposta a questa riflessione.

L'idea “semplice” di questo saggio, infatti, consiste nell'affermare che l'esemplare metodo filosofico di illustri savi – Socrate, Aristotele, Bacon, Descartes, Hegel, Schopenhauer, Husserl, Popper – potrebbe arricchire e rafforzare l'esercizio del governo strategico elevando la governabilità e potenziando la vocazione di progresso dell'impresa. L'idea “dominante” suggerisce di fortificare la gestione strategica aumentando la consapevolezza, la lungimiranza, il realismo e la sintesi per favorire risultati migliori. L'idea “propositiva” suggerisce l'utilità di un nuovo ciclo prestrategico la cui quintessenza metodologica consiste in un percorso basato sul ragionamento deduttivo, sull'approccio critico e sull'analisi fattuale. La ricetta prestrategica intende promuovere più distintamente la realtà oggettiva, l'agire necessario, la convergenza sugli elementi fondamentali nonché intercettare gli interventi correttivi essenziali e sostanziali per il prossimo futuro.

Questo saggio è dedicato alle organizzazioni insoddisfatte e curiose che ritengono apprezzabile confrontarsi con concetti diversi, per provare a spingersi oltre i confini conosciuti e per concepire un'esecuzione migliore. Il volume resterà in edicola per un mese da sabato 17 giugno al prezzo di 12,90€ e successivamente in libreria dal 23 giugno al costo di 16,90€. È anche online in formato e-book sulle principali piattaforme al costo di 9,90€.