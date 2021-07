Fimer e Fortech per la ricarica dei veicoli elettrici

1' di lettura

Fimer e Fortech hanno siglato una partnership che nell'immediato si traduce nel lancio di un'innovativa soluzione per la mobilità elettrica. Il nuovo prodotto integra le soluzioni di ricarica in AC di Fimer per EV (in particolare wallbox per applicazioni in ambito residenziale e privato e colonnine di ricarica per applicazioni commerciali e pubbliche) ed il terminale intelligente SmartOPT di Fortech.

Il risultato è una soluzione che consentirà di collegare fino a venti colonnine o wallbox e gestire il pagamento delle ricariche tramite un unico terminale, in maniera semplice e veloce. La nuova soluzione, frutto della partnership, la cui immissione sul mercato è prevista per inizio autunno, si inserisce nella gamma di prodotti e-mobility di Fimer, ad oggi composta da soluzioni sia in corrente alternata AC che in corrente continua DC e pensata per soddisfare le diverse necessità dei clienti per uso privato, pubblico e commerciale.

