Finale di Champions: Guardiola e Inzaghi, duello di parole sognando la Coppa

ISTANBUL - Due ore di volo da Malpensa; un’ora e mezza per uscire dall’aeroporto, tra controllo passaporti, bagagli e traffico (anzi, soprattutto traffico).

Basti questa crono-scaletta per far capire – a chi magari non la conoscesse bene… - cos’è Istanbul e i milioni di vetture che l’attraversano in lungo e in largo, di collina in collina fino a scendere verso il mare; caos (più o meno) organizzato cui aggiungere una delle finali di Champions più attese almeno dell’ultimo ventennio.

Eppure, dopo una ventina di telefonate via whatsapp, una decina di traduzioni scritte e a voce via Google, parecchi cenni fatti a diversi incroci, un paio di timide richieste a qualche poliziotto a un altro paio di rotonde, la buona sorte ha deciso di guardare anche verso il volenteroso cronista, entrato nella sala conferenze dello stadio Olimpico Ataturk proprio nel preciso istante in cui Matteo Darmian, Lautaro Martinez e Hakan Chalanoglu prendevano posto davanti ai rispettivi microfoni per la rituale conferenza stampa della vigilia, per essere poi seguiti, a una mezz’ora di distanza, dall’asso di coppe nerazzurro, al secolo Simone Inzaghi.

L’attesa

Serenità. Questa la parola d’ordine mentre il sole s’immerge tra il Bosforo e i Dardanelli, scandendo il conto alla rovescia verso il calcio d’inizio.

Serenità di facciata, certo, perché come dice Pep Guardiola queste partite ti fanno sentire «le farfalle nello stomaco» e solo loro, i protagonisti, sapranno domattina come avranno dormito e con quale spirito entreranno sul prato dell’Ataturk sognando di rispecchiarsi, magari tre ore dopo, nella Coppa dalle Grandi Orecchie.