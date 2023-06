Finale di Champions: Istanbul amara per l’Inter. La Coppa è di Guardiola e del suo City

Acerbi, Barella e Brozovic provano a calmare i nervi degli altri, prima ancora di ricostruire le geometrie per ora smarrite. Ma bastano un cross di Dimarco e un ripiegamento difensivo di Dzeko su Grealish per rompere il ghiaccio ed entrare in partita. I Pep's boys non buttano un pallone, ma in fondo è proprio quello che l'Inter vuole, per provare a ringhiare sul primo rimpallo favorevole.

Che arriva al 25esimo con un disimpegno sbagliato che il destro di Barella spedisce sul fondo, con Ederson fuori dai pali dopo un disimpegno sbagliato. Il diagonale di sinistro con cui risponde Haaland gela il sangue di tutti, per fortuna non le mani di Onana. Fortuna, quella che gira le spalle a De Bruyne, che s'accascia per un guaio fisico dopo mezz'ora, e dopo altri cinque minuti deve lasciare il posto a Foden.

Perdita non da poco per il City, e non a caso l'Inter guadagna metri e riequilibra un po' il possesso-palla, grazie alla maestria di un ispirato Brozovic. I nerazzurri scollinano il traguardo intermedio del primo tempo sullo zero a zero e con un De Bruyne (che già nella finale 2021 era uscito dopo pochi minuti dopo un tackle del difensore del Chelsea Rudiger) in meno cui dover badare: non male, visto le aspettative e lo svolgimento della prima frazione.

Ma a inizio ripresa tocca a Dzeko alzare bandiera bianca, di fatto anticipando solo di qualche minuto il previsto cambio con Lukaku. L'impressione è che a ritmi più bassi il palleggio degli inglesi batta in testa; e a confermarlo arriva al 58esimo l'errore di Akanji, che lancia Lautaro a tu per tu con Ederson; ma il Toro non incorna e sbatte sui guanti del portiere brasiliano.

Il rischio paga

Rischia sempre, tutto, il City, ma a volte il rischio paga: proprio Akanji al 68esimo pesca Bernardo Silva in verticale, il cross del portoghese è sporcato da Acerbi, Rodri arriva e staffila il gol.