Finalmente anche i maschi riconoscono che le donne sono troppo discriminate

Chi l’avrebbe mai detto che il Covid, con i lunghi lockdown e lo smart working, avrebbe fatto crescere negli uomini una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di padri e una conseguente maggiore condivisione delle responsabilità familiari?

Un anno fa, in piena pandemia, con i vaccini che ancora non esistevano, in una ricerca che avevamo curato per il Laboratorio futuro dell’Istituto Toniolo, avevamo segnalato i rischi che la nuova situazione avrebbe creato per le donne, ma avevamo anche indicato alcune opportunità che il Covid inaspettatamente ci stava offrendo.

A distanza di oltre un anno, lo scenario rimane cupo sul fronte dell’occupazione femminile: nel 2020 si sono persi, secondo l’Istat, 440.000 posti di lavoro, dei quali il 72,9% apparteneva alle donne (324.000 posti di lavoro). Ma in questa nuova indagine, realizzata ad aprile, abbiamo visto che emergono anche novità inaspettate, che ci lasciano ben sperare per il futuro del cammino della parità in Italia. Secondo i nuovi dati Ipsos per Laboratorio Futuro, una grande maggioranza di uomini (65%) riconosce la discriminazione come motivo principale per cui le donne guadagnano meno degli uomini e ben il 61% degli uomini che lavorano riconosce che la difficoltà di accesso ai ruoli dirigenziali è dovuta in primo luogo a discriminazione di genere (si veda il grafico).

Inoltre, una consistente percentuale di uomini concorda sul fatto che ci debba essere un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia e una condivisione delle responsabilità di cura tra madri e i padri. Quasi un uomo su due ritiene giusto che il congedo di paternità sia obbligatorio; un’eventuale estensione di tale congedo, obbligatorio e retribuito, sarebbe

accolta molto positivamente dal 53% delle lavoratrici e dal 45% dei lavoratori. Se aggiungiamo anche la percentuale di chi ha un giudizio abbastanza positivo arriviamo al 90% di donne e 89% di uomini. In pratica, solo il 10% di donne e l’11% di uomini non è d’accordo. Tra gli uomini che lavorano con figli la percentuale di chi è d’accordo arriva al 92 per cento.