Finance day, la diretta con i protagonisti della Finanza

Per raccontare le trasformazioni della finanza e quelle del sito, appuntamento online per il Finance Day: mercoledì 4 maggio dalle 15.30 un pomeriggio di dibattiti e interviste con i protagonisti della finanza e del risparmio in dialogo con le redazioni trasmesso sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme social. L’appuntamento affianca il lancio della nuova homepage di Finanza

Sarà il direttore Fabio Tamburini a portare il saluto ai lettori e a sottolineare come la Finanza sia al centro dell'attenzione del Sole 24 Ore su tutte le piattaforme informative, dal quotidiano al sito, dall'agenzia Radiocor a Radio24. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Giordano Lombardo (Plenisfer Investments), Alessandro Fugnoli (Kairos), Fabrizio Testa (ad Borsa Italiana), Alessandro Foti (Fineco Bank), Ruggero Bertelli (esperto di finanza comportamentale), Andrea Conso (avvocato, studio Annunziata&Conso) e Christian Miccoli (Conio).

Ecco il programma completo dell’evento condotto da Rosalba Reggio

15.30 saluti del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini



Apertura dei lavori a cura di Roberto Bernabò, Marco Ferrando e Gianfranco Ursino



15.45 Nuovi scenari della finanza

Moderano Morya Longo, giornalista Il Sole 24 Ore e Isabella Della Valle, giornalista Plus24 - Il Sole 24 Ore

Intervengono:

-Giordano Lombardo, Founder, CEO and co-Chief Investment Officer at Plenisfer Investments

-Alessandro Fugnoli, Investment Strategist at Kairos Partners



16.20 Laura Galvagni, Giornalista Il Sole 24 Ore intervista Fabrizio Testa, Amministratore Delegato Borsa Italiana



16.40 Investire in condizione di incertezza aumentata, tra scenari di guerra e inflazione

Moderano Federica Pezzatti, Giornalista Plus24 - Il Sole 24 Ore e Maximilian Cellino, Giornalista Il Sole 24 Ore

Intervengono:

Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco Bank

Prof. Ruggero Bertelli, esperto di finanza comportamentale



Ore17.10 La finanza decentralizzata

Moderano Vito Lops, Giornalista Il Sole 24 Ore e Pierangelo Soldavini, Giornalista Il Sole 24 Ore

Intervengono:

Avv. Andrea Conso, partner studio legale Annunziata&Conso

Christian Miccoli Co-Founder Conio Inc - a Blockchain/Bitcoin company



Durante la diretta saranno presentati i blog di Carlo Festa e Alessandro Graziani, la rubrica La lettera al risparmiatore a cura di Vittorio Carlini, la sezione Art Economy con Marilena Pirrelli, la sezione Real Estate con Paola Dezza, la newsletter Fintech a cura di Pierangelo Soldavini, il canale Sostenibilità a cura di Vitaliano D’Angerio