Finanza alternativa, tutte le opportunità nel post Covid

Giovanni Tamburi: «Non credo al rischio Omicron sulle Borse, il mercato ne sta solo approfittando per tirare il fiato»

É il momento di Giovanni Tamburi. «La situazione è positiva, le ultime ipo danno fiducia, così come la pipeline costante dell’ex Aim. C’è ancora bisogno, però, di un cambio di mentalità, bisogna lavorare sulle nuove generazioni, meno legate a dinamiche di controllo». Il momento positivo per Tamburi «durerà, questi tassi e l’elevata liquidità sono un dato reale, i timori legati alle nuove ondate di Covid invece non sono credibili. È in atto una sana correzione dopo una fase di crescita, che durerà qualche giorno, ma il 2021 sarà ancora di sviluppo». La Borsa per il fondatore di Tip resta una dimensione fondamentale per un’azienda. «guardate i campioni della Silicon Valley: non erano obbligati ma hanno scelto di quotarsi perchè è quella la strada corretta». Infine un appello alle banche italiane: «bisogna che si attrezzino per agevolare investimenti diretti nel made in Italy, spesso invece il sostegno alle imprese italiane passa prima per i fondi esteri».