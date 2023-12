Finanza climatica, il ruolo chiave dei fondi di private equity nella transizione verde

3) Infine, il 57% di aziende private ha almeno una donna nel proprio Cda, rispetto al 90% delle aziende pubbliche. Se consideriamo le donne in posizioni di leadership, però, nelle società private ne troviamo un 22%, rispetto al 17% delle aziende pubbliche.

La finanza sostenibile una leva fondamentale per il net zero

«È un momento cruciale – afferma Elisa Crotti, managing director e partner di Bcg –. La finanza sostenibile è la leva più efficace per raggiungere l’obiettivo emissioni zero. L’attuale gap di investimenti nell’ambito del clima si traduce in almeno 3-5 mila miliardi di dollari di investimenti all’anno nei prossimi 30 anni, con un aumento da cinque a otto volte rispetto ai livelli attuali. Questo spinge a ripensare e implementare una nuova architettura finanziaria per raggiungere realmente gli obiettivi climatici, nonché a lavorare più velocemente e più uniti per riuscirci».

Nello studio Bcg, dal titolo For financial Institutions, Nature Is the Next Frontier è da sottolineare anche il riferimento al fatto che oltre 40mila miliardi di dollari di valore economico all’anno dipendono direttamente dalla natura e i servizi che ne derivano, eppure l’abitabilità del pianeta ha dei limiti e in questo momento l’attività umana – ed economica - ne sta superando diversi.

I dati Bce

Stando ai dati della Banca Centrale Europea, ad esempio, il 75% dei prestiti bancari alle imprese che operano nell’area dell’euro è andato a imprese che dipendono direttamente da risorse naturali. L’attività finanziaria per la natura richiederà un approccio ecosistemico completo e servirà un’azione collettiva per finanziare la transizione energetica.

Qui la strada percorsa è quella giusta: la raccolta di fondi per la transizione climatica ha infatti raggiunto i 75 miliardi di dollari nel 2022, in aumento del 29% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, si sottolinea da Bcg, i crescenti sforzi del settore pubblico per sostenere i finanziamenti per il clima avranno effetti positivi e porteranno ad una crescita del numero di opportunità di investimento. L’importante è finanziare una transizione giusta.