Finanza decentralizzata, da Anubi Digital prodotto con coppia di cripto

Quando si parla di finanza decentralizzata si intendono una serie di servizi diversificati che sfruttano gli asset digitali, con rendimenti normalmente superiori alla media dio quelli della finanza tradizionale.

Tra tutti gli impieghi possibili di criptovalute nella DeFi la fornitura di liquidità agli exchange decentralizzati - il cosiddetto “liquidity pooling” - rappresenta per molti versi la più trasparente ed economicamente sostenibile: i compensi derivano direttamente dalle fee generate dagli exchange stessi, senza rischi legati a operazioni a leva o di marketing.

D’altra parte la finanza decentralizzata è stata da sempre fonte di operazioni poco trasparenti con attori non regolamentati, in assenza di normative adeguate.

Federico Nitidi, Diego D’Aquilio, Adriano Marconetto, cofounder di Anubi Digital

Per di più si tratta di attività piuttosto complesse dal punto di vista tecnico, anche quando si tratta di liquidity pooling. Per questo Anubi Digital, attore tutto italiano di custodia di asset digitali, ha creato un servizio accessibile anche direttamente in euro che rende semplice e alla portata di tutti questa attività.

Il nuovo servizio Duo consente ai propri clienti di impiegare produttivamente digital asset in coppia per fornire liquidità a exchange decentralizzati come Uniswap in cambio di un compenso sostenibile cripto su cripto.