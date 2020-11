Finanza, diventare verdi nonostante i conti in rosso di Mairead McGuinness

Sono i soldi a parlare, ma a volte devono anche saper ascoltare: in questo caso prestare orecchio alla domanda di evoluzione verso un sistema finanziario che tenga conto delle questioni non finanziarie, dai cambiamenti climatici all'inclusione sociale.

Stiamo vivendo una situazione senza precedenti: una pandemia che ci costringe a ripensare il modo in cui viviamo, lavoriamo e trascorriamo il tempo libero e una crisi climatica che si impone pressantemente alla nostra attenzione.

Secondo la Commissione europea, già la sola economia dell’UE subirà una contrazione superiore all’8 % quest’anno.

Allo stesso tempo ci troviamo in un’emergenza climatica, come dichiarato dal Parlamento europeo a dicembre 2019, proprio mentre facevano la loro comparsa le prime avvisaglie del coronavirus.

Mai come ora c’è bisogno della solidarietà dell’UE e di una collaborazione globale.

L’Europa, agendo correttamente, non sta usando la crisi causata dalla COVID-19 per rimandare l’azione in materia di cambiamenti climatici e la transizione verde. L’impegno verso il Green Deal europeo rimane forte, per aiutarci ad affrontare le sfide climatiche ed ambientali e a stimolare una crescita sostenibile e la ripresa.

Significativamente, per la prima volta nella sua storia, la Commissione europea ha iniziato a contrarre prestiti per finanziare la ripresa.

Verrà mobilitato l’enorme importo di 750 miliardi di euro, sotto forma di sovvenzioni e prestiti, per aiutare gli Stati membri a superare questa crisi.

La Commissione ha proposto di destinare il 37 % di tutti i finanziamenti per la ripresa a favore di progetti verdi. A tal fine la Presidente Ursula von der Leyen ha proposto di raccogliere il 30 % del denaro destinato a finanziare la ripresa mediante obbligazioni verdi.

Si potrà in tal modo mobilitare ancor di più il sistema finanziario, fornendo le risorse per trasformare in realtà la ripresa e la transizione climatica. I primi segnali sono promettenti: la recente emissione di obbligazioni da parte della Commissione a sostegno dei mercati del lavoro dell’UE ha suscitato un enorme interesse da parte del mercato.

Gli investimenti che combinano fattori ambientali e sociali hanno ottenuto risultati migliori rispetto al resto del mercato durante la crisi.

I fondi pensione e gli altri investitori chiedono sempre di più alle imprese di prendere una chiara posizione sulle questioni del clima e dell’ambiente, oltre che su argomenti di carattere non finanziario.

Il tentativo di orientare il sistema finanziario verso la sostenibilità è appena iniziato, ma sappiamo che il tempo per evitare la massiccia distruzione causata dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità è ormai agli sgoccioli.

Abbiamo bisogno di ripensare tutto da cima a fondo. Per produrre un effetto trasformativo nella società e sul pianeta la finanza sostenibile deve diventare la norma, generando al contempo elevati rendimenti.

L’Europa è in prima linea.

I lavori relativi a una rinnovata strategia per la finanza sostenibile stanno procedendo rapidamente nella Commissione europea. Tale strategia sarà presentata all'inizio del 2021 e includerà obbiettivi ben definiti con scadenze precise per garantire di rimanere sulla rotta giusta. Le reazioni del pubblico hanno finora confermato un ampio sostegno ai nostri ambiziosi piani.

Stiamo già sviluppando la tassonomia della finanza sostenibile, l'informativa sulla sostenibilità di imprese e investitori, gli indici di riferimento per il clima e misure imminenti per le obbligazioni verdi e i marchi di qualità ecologica per gli investimenti.

La tassonomia della finanza sostenibile classifica quali attività sono verdi. Ma dobbiamo anche decidere in che modo aiutare settori e industrie ad abbandonare le pratiche non sostenibili al fine di ridurre i danni.

Alcuni propongono un elenco negativo che identifichi ciò che oggi non è più sostenibile. Altri avvertono che per varie imprese e progetti questo approccio potrebbe complicare l'accesso ai finanziamenti da utilizzare per la transizione verso attività a impatto modesto, che sarebbero in ultima analisi positive dal punto di vista della sostenibilità. La nuova piattaforma sulla finanza sostenibile sta esaminando tali questioni.

Quale ruolo può svolgere la tecnologia di transizione? Le politiche non dovrebbero punire ingiustamente le industrie inquinanti e le persone la cui sopravvivenza dipende da esse, ma dovrebbe invece incentivarle a scegliere soluzioni più verdi e guidarle su questa strada.

L’agenda in materia di finanza sostenibile non è solo verde, ma anche sociale. La crisi causata dalla COVID ha fatto convergere l'attenzione sull'importanza di un sistema sanitario pubblico resiliente. Essa ha evidenziato ancor di più come i soggetti che svolgono lavori meno retribuiti, spesso donne, siano quelli più vulnerabili. Anche i giovani sono colpiti duramente. Dobbiamo occuparci di queste realtà nella nostra futura agenda in materia di investimenti.

L’Europa non può farcela da sola; per questo stiamo collaborando con la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile. E ci auguriamo che Joe Biden, il Presidente eletto degli Stati Uniti, sosterrà l’agenda in materia di finanza sostenibile nell’ambito del suo chiaro impegno ad affrontare i cambiamenti climatici.

L’UE si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050: mancano solo 30 anni a quella data. In materia di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 è già stato adottato un obiettivo molto più ambizioso: per raggiungerlo servono investimenti enormi.

Alcuni scettici preferirebbero porre fine a questa agenda ancor prima che abbia inizio, facendo pressione per un ritorno allo status quo. Questo significherebbe uno spreco di denaro in pratiche non sostenibili e dannose per l’ambiente.

Non c’è tempo da perdere.

Qualsiasi azienda, grande o piccola, che non tenga conto dei rischi climatici e ambientali nelle proprie attività troverà ben presto forti squilibri nei propri bilanci.

Un solido quadro normativo e politico, che verrà fornito dalla strategia riveduta per la finanza sostenibile, garantirà che il denaro sia instradato verso progetti sostenibili.

Diventare verdi nonostante i conti in rosso è non solo possibile ma essenziale.

Commissaria europea ai Servizi Finanziari

