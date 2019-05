Il rinvio è un’occasione da non sprecare per l’Europa

Rinviare è una scelta saggia, se serve a migliorare le decisioni da prendere. Il disegno delle regole bancarie concepito da Basilea 3 è sbagliato: sono regole complesse, discriminatorie, arbitrarie e cicliche, mentre dovrebbero essere caratterizzate dalle proprietà opposte: semplici, universali, non discrezionali e a-cicliche.

Il rinvio deve essere allora una occasione da non sprecare per l’Unione Europea per definire quale è il modello di regolamentazione bancaria più adatto per coniugare crescita economica e stabilità finanziaria.

La Grande Crisi del 2008 sembra essere avvenuta invano, se si guardano le regole che si vogliono approvare con la nuova Basilea 4. La peggior recessione dei Paesi avanzati dalla Seconda Guerra Mondiale è stata originata dalla incapacità di definire e mettere in atto una regolamentazione che evitasse un sviluppo della finanza caratterizzata da tre aspetti tossici, tra loro interconnessi: eccesso di debito, complessità ed interconnessione. Anzi: i tre difetti della finanza erano il risultato diretto di una regolamentazione sbagliata, sotto almeno quattro punti di vista. Che purtroppo ancora permangono.

Innanzitutto la complessità. Il primo eccesso è quello dell’indebitamento rispetto al capitale proprio. Nelle imprese diverse dalle banche – almeno nei mercati più sviluppati – il capitale proprio non è mai inferiore al trenta per cento del proprio indebitamento. Ma anche le banche, almeno fino al diciannovesimo secolo, avevano un capitale proprio all'incirca pari al cinquanta per cento del debito. Poi progressivamente si è chiesto sempre meno capitale alle banche. Prima della crisi, i requisiti di Basilea Due consentivano alle banche di avere un capitale proprio minore del tre cento. L’eccesso di debito è stato possibile grazie ad una regolamentazione che, illudendosi di poter misurare il rischio, ha consentito gradi di libertà sempre più ampi ai banchieri. La regolamentazione prudenziale, aggiustata dalla ponderazione al rischio, ha consentito alle banche quell’eccesso di indebitamento che è poi deflagrato con la Crisi. La lezione? Il capitale proprio deve essere aumentato, utilizzando regole semplici che evitino gli arbitraggi regolamentari oggi possibili, anche semplicemente giocando sulla diversità delle definizioni contabili. Eppure, ancora oggi, con Basilea 3 sarà ancora possibile avere un capitale proprio del tre per cento rispetto al debito complessivo.

In secondo luogo le regole non devono riguardare principalmente le banche. La Crisi è avvenuta perché si è lasciato sviluppare il sistema finanziario ombra, che è divenuto sempre più complesso ed interconnesso. I costi della regolamentazione – indispensabili per aumentare la stabilità del sistema – devono essere sopportati da tutti gli intermediari finanziari. Oggi invece la regolamentazione continua ad essere discriminatoria e strabica: un eccesso di regole sulle banche, mentre una miriade di operatori finanziari - magari anche più o meno esplicitamente collegati a quelli bancari – sono bancario ancora in grado di eludere - almeno in termini relativi - gli oneri regolamentari.

Non solo: la discriminazione avviene anche all’interno del settore bancario. La possibilità che le banche hanno di scegliersi il modello di ponderazione del rischio, unita alla discrezionalità che le autorità di vigilanza hanno di applicare regole eterogenee nell'ambito di uno stesso perimetro bancario – è il caso della nostra ancora pericolosamente incompleta Unione Bancaria – finisce per creare svantaggi competitivi che sono legati vuoi alla dimensione delle banche, vuoi alla loro specializzazione, vuoi addirittura alla loro nazionalità.

In terzo luogo le regole bancarie non devono essere uno strumento di stabilizzazione del ciclo economico e finanziario. Gli operatori bancari e finanziari devono poter definire le loro scelte allocative in un perimetro in cui almeno le regole bancarie e la relativa vigilanza – la cosiddetta supervisione micro prudenziale – deve essere il più possibile stabile e non discrezionale. Le politiche di stabilizzazione del ciclo devono essere quelle monetarie e macro prudenziali. Oggi invece – lo vediamo soprattutto e purtroppo in Europa con l'azione di Daniele Nouy – la vigilanza micro prudenziale ha abbondantemente tracimato il suo alveo, svolgendo nei fatti una azione ciclica, quindi dannosa. È il quarto difetto dell’attuale progetto di riforma delle regole.

Dunque rinviare per decidere meglio può essere una scelta saggia. Purché l’Unione Europea colga l’occasione per domandarsi se una regolamentazione inutilmente complessa e costosa, opaca ed eccessivamente discrezionale e dannosamente ciclica sia quello che serve per superare questo difficile momento per l'integrazione dei nostri Paesi. È una illusione? È meglio essere illusi che ciechi.

