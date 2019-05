Wall Street si chiede quanto durerà l’effetto Trump

A sentire gli operatori, Donald Trump compirà miracoli per l’economia e per la borsa americana: la fiducia dei consumatori, comunque la si misuri, è sopra i massimi del 2007, quella delle imprese è pressoché alle stelle, e l’ottimismo di Wall Street ricorda un poco l’esuberanza di fine secolo o quella che si percepiva una decina d’anni fa. Ci manca che il neo presidente faccia fiorire i ciliegi in questo gelido inverno perché l’esaltazione raggiunga gli estremi visti in altri regimi e in altre longitudini. Eppure, al di là delle parole e delle entusiastiche attese di molti operatori, l’indice S&P500, dopo la vittoria di Trump, è cresciuto di un non straordinario 6,3%, dopo essere balzato di quasi il 3% nelle due sedute precedenti, quando le attese erano, però, per una affermazione di Hillary Clinton. Rialzi comparabili, e forse migliori, erano seguiti ad altre elezioni presidenziali e, nel caso di Ronald Reagan, cui fanno riferimento tanti neofiti del trumpismo senza badare al fatto che le condizioni dell’economia e dei mercati erano assai diverse, Wall Street era cresciuta di un 6% circa.

In ogni caso, al di là dei rialzi di Borsa, sono i flussi di denaro piovuti su Wall Street in neanche due mesi a dare il segno di quanto grandi siano le aspettative: perché sulle azioni americane si sono riversati 70 miliardi di $ (dati BofA), più o meno quanti ne sono usciti, nell’insieme, dalle azioni dei paesi emergenti, dall’oro, dai Treasury e da (quasi) tutti i bond. Si dimentichi la Fed e la minaccia di una politica monetaria restrittiva, si sorvoli sui dati dei nuovi occupati e si prescinda dalla crescita degli utili aziendali: ciò che conta, e a cui si guarda, sono solo le promesse di Trump e, nell’immediato, al discorso che il neo presidente terrà domani.

Nella generale euforia, prevalgono per ora solo le cose buone della trumponomics e non ci si cura delle potenziali conseguenze negative che un’economia tutta rivolta all’interno dell’America avrebbe sugli scambi internazionali e sui conti delle multinazionali, che sono la parte preponderante nell’indice S&P. Quando Reagan divenne presidente, il Paese era in recessione, il Treasury era al 15% e la borsa capitalizzava 7 volte gli utili e non le 19 volte di oggi. Immaginare che Wall Street possa nei prossimi 4 anni quasi raddoppiare, come avvenne nel primo mandato di Reagan, è follia che nemmeno i più entusiasti cantori di Trump osano pensare. I più ritengono che possa durare ancora qualche seduta, fino al 20 gennaio, giorno dell’insediamento del nuovo presidente. Pur tralasciando i commenti Larry Summers, che equipara le aspettative della trumponomics alle teorie del creazionismo, economisti meno ideologizzati come quelli di Goldman Sachs o di Morgan Stanley pensano che il rialzo suscitato da Trump vada “venduto” prima del 20 gennaio. Con toni più moderati concorda pure BofA, che tuttavia s’aspetta un rialzo (a una sola cifra) dell’S&P per fine anno.

