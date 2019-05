Veneto Banca-Popolare Vicenza, doppio cda per la fusione

Dopo l'incontro della scorsa settimana, domani si torna in Bce. Per sottoporre alla autorità europea i contenuti del piano di fusione e cercare di ottenere l'avallo della Banca centrale. Oggi, dunque, per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca è una giornata decisiva: prima i due consigli di amministrazione paralleli, per la Vicenza a Milano e per Veneto Banca a Roma, poi il passaggio in Banca d'Italia nel pomeriggio, dovranno approvare e mettere a punto definitivamente la proposta di fusione.

Non solo un piano industriale che permetta alle due ex popolari di ricominciare da solide basi, ma soprattutto un piano di risanamento che faccia veramente piazza pulita del passato e rimetta i conti in ordine, su livelli di patrimoniali che le allontanino dal fallimento.

La cifra necessaria per questo sembra aggirarsi su livelli ben più alti di quanto immaginato: non basterebbe infatti un aumento di capitale da 2,5 miliardi, ce ne vorrebbero almeno 5,7. Da reperire attraverso un nuovo intervento di Atlante, il fondo proprietario di entrambi gli istituti, che già a inizio gennaio aveva iniettato quasi un miliardo di euro (938 milioni), il quale può contare su un residuo di 1,7 miliardi non investiti in Mps; attraverso la conversione dei bond subordinati delle due banche che possono portare valore per circa un miliardo (722 per la Popolare di Vicenza e 622 per Veneto Banca, ma da questa cifra si devono togliere le obbligazioni in mano alla clientela retail); l'intervento dello Stato, che, grazie al fondo salva-banche, può contribuire alla ricapitalizzazione con una quota che potrebbe aggirarsi attorno ai due miliardi, quindi una quota di minoranza.

Oltre alla ricapitalizzazione, l'altro nodo da risolvere è quello delle sofferenze. Sembra sempre più probabile l'ipotesi della costituzione di una bad bank dove trasferire i circa 8 miliardi lordi di Npl - 1,7 miliardi netti per Veneto Banca (3,6 miliardi lordi) e 1,9 miliardi per la Popolare di Vicenza (4,6 miliardi lordi) – e del contestuale scorporo della good bank che possa essere messa in vendita sul mercato internazionale.

L'altro fronte aperto è quello della mancanza di liquidità, minata anche dai bond in scadenza nel 2017 per un ammontare complessivo di circa 3,3 miliardi. Sembra confermata la vendita del 40% (20 detenuto dalla Vicenza e 20 da Veneto Banca) della Sgr Arca, così come sono allo studio altre alienazioni. Ma le due banche ricorreranno anche all'emissione di nuovi bond, beneficiando delle garanzie pubbliche a copertura, operazione a cui la Commissione Europea ha dato il via libera nei giorni scorsi (mentre la Banca d'Italia potrebbe darlo addirittura oggi), nonostante le emissioni avranno comunque un costo, ovvero lo 0,4% per i prodotti più lunghi di un anno.

Oggi, durante i cda, si parlerà anche di esuberi e di ristori. E, se per i primi sembra confermata la cifra di 2.500 posizioni da tagliare per poter rientrare nei costi, per i secondi l'andamento delle adesioni di queste settimane – sarebbero un migliaio al giorno i soci che aderiscono alla proposta di rimborso, accettando la restituzione del 15% del valore delle azioni svalutate – fa ben sperare di poter raggiungere l'80% dei 169mila soci individuati per la campagna ristori, obiettivo minimo per riconquistare credibilità e fiducia sul territorio.

© Riproduzione riservata